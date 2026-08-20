"황정음 얼굴 다 망쳤다" 영상 공개할 때마다 논란…이번엔 메이크업 혹평

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 황정음이 아이돌 메이크업을 했다가 또 논란의 중심이 됐다.

19일 황정음의 유튜브 채널에서는 '아이돌 메이크업하고 아유미랑 클럽 간 날'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

황정음은 아유미와의 데이트를 위해 메이크업을 받으러 갔다. 황정음은 원하는 스타일에 대해 "청순한데 다른 사람처럼"이라고 설명하며 "아이돌처럼 해달라. 제니 콘셉트"라고 밝혔다.

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제작진은 메이크업 아티스트에게 "아이돌 메이크업해봤냐"고 물었고 메이크업 아티스트는 "어릴 때 많이 했는데 저는 전공이 배우 메이크업이다. 근데 요즘 자꾸 배우들이 아이돌 메이크업 해달라 한다. 하지원 언니가 음악 방송에 나오지 않았냐. 함은정도 아이돌 챌린지를 했다. 그래서 요즘 아이돌 메이크업 많이 한다"고 밝혔다.

배우 메이크업과 아이돌 메이크업의 차이에 대해 설명하던 메이크업 아티스트는 "(아이돌 메이크업은) 여러 각도에서 광이 나는데 그걸 요즘에 빔이라고 표현한다. 오늘 핑크빔을 해보려 한다"며 "여기서 결과물을 보고 너 나 둘 중에 하나 망하는 것"이라 밝혔다. 황정음은 "핑크빔인데 눈은 약간 진하게 해달라"고 의견을 추가했고 메이크업 아티스트는 "라벤더 식으로 하겠다"며 보랏빛 메이크업을 예고했다. 화려한 '포도빔' 메이크업을 완성한 황정음은 자신의 메이크업에 만족한 듯 셀카를 남겼다.

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하지만 팬들의 반응은 사뭇 달랐다. 팬들은 황정음의 메이크업이 올드하다며 안타까워했다. 팬들은 "메이크업 너무 촌스럽다", "샵 당장 옮겨라", "90년대 화장을 해놓고 무슨 아이돌이야", "예쁜 얼굴 다 망쳐놨다" 등의 댓글을 남기며 메이크업이 황정음의 장점을 전혀 살리지 못했다고 지적했다.

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한편, 황정음은 최근 유튜브 채널을 개설해 팬들과 소통에 나섰지만 영상이 공개될 때마다 연이어 논란이 되고 있다. 지난 12일 공개된 영상에서는 황정음이 폭염에 반려견을 마당에만 두는 듯한 모습, 제작진에게 반말로 인사하는 아들을 훈육하지 않는 등의 모습으로 논란이 됐다.

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wjlee@sportschosun.com