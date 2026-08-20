43세 이수경, 사주풀이에 충격 "70세까지 남편 없다..52세에 결혼 운 있지만 이혼"

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 이수경(43)이 "70세까지 남편운이 없다. 52세에 배우자의 운이 들어왔지만, 만약에 결혼 생활을 해도 이혼할 수도 있다"라는 사주에 당황했다.

20일 유튜브 채널 '이수경력직'에는 "결혼도 안 했는데 이혼수가 있다고요?"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 이수경은 관상가를 찾아가 "내가 이성운이 없다고 한다"라면서 결혼운과 자녀운 등을 물었다.

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이에 관상가는 "사주에 관이 없다. 관이 남편이다. 70세까지 없다"라고 말해 이수경을 당황하게 했다. 이어 "물론 관이 없다고 남자가 없다고 말하는 건 아니지만 불리하긴 하다"라며 "52세에 배우자의 운이 들어왔다. 근데 화(火)가 같이 왔다. 만약에 결혼 생활을 해도 이혼할 수도 있다"라고 전했다.

이를 들은 이수경은 "내가 되게 까다로운 줄 알았다"라고 하자, 관상가는 "까다로운 면도 있다"라고 답해 웃음을 자아냈다.

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이때 제작진은 이수경을 대신해 자녀운에 대해서도 물었다. 그러자 관상가는 "자녀운은 애굣살로 본다. 애굣살이 좋다"면서도 "근데 좌우 애굣살이 다르다. 자녀궁이 약하다는 뜻이다. 전체적으로 이수경 님 얼굴 형태에서는 자녀의 기운이 아주 좋다고 보기엔 어렵다"라고 밝혔다. 이에 이수경은 "남편 자리도 없는데 뭐"라며 체념한 듯 웃어 폭소를 안겼다.

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그러면서 이수경은 "나이 들어서 실버타운 같이 들어가자고 하는 친구가 많다"라고 하자, 관상가는 "충분히 가능하실 것 같다. 재미있게 사실 것 같다"라며 거침없는 관상풀이로 웃음을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com