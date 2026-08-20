'친모 구속' 장윤정, 데뷔 27주년에 털어놓은 속내..."홀로 버텨야 했던 마음"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 장윤정이 데뷔 27주년을 맞아 27년 전 무대에 올랐던 순간을 회상하며 감사의 마음을 전했다.

장윤정은 20일 자신의 SNS를 통해 데뷔 27주년을 맞은 소회를 밝혔다.

그는 "1999년 8월 20일 비 쫄딱 맞고 긴장을 하다 못해 센 척을 해가면서 무대에 섰던 그날"이라며 27년 전 데뷔 당시를 떠올렸다.

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이어 "온도, 물기, 감정까지 어쩜 이렇게 시간이 지나도 어제 일처럼 기억이 나는지 모를 그날을 시작으로 이렇게 27년 동안 같은 일을 하고 있다"고 적었다.

27년 전 첫 무대의 기억을 되짚은 장윤정은 그에게 의미 있는 신곡에 대해서도 설명했다.

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그는 "그 의미 있는 날, 힘들었던 시기 제 마음을 담은 일기와도 같았던 글을 멜로디에 담아 '하늘에'라는 노래를 만들었고 이제 막 공개한다"고 신곡을 소개했다.

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20일 각종 음원사이트를 통해 발매된 디지털 싱글 '하늘에'는 간신히 일어섰지만 다시 주저앉고 싶은 순간, 누구에게도 기대지 못한 채 홀로 버텨야 하는 마음을 담아낸 곡이다.

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장윤정은 오랜 시간 자신의 곁을 지켜준 팬들과 주변 사람들에게도 감사 인사를 전했다. 그는 "제 자리에 있을 수 있도록 곁에서 지켜주시는 많은 분들께 감사드린다"며 데뷔 27주년을 맞은 소감을 전했다.

한편 장윤정은 2013년 방송인 도경완과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

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최근 장윤정의 모친은 수천만 원대 투자 사기 혐의로 구속됐다. 장윤정의 모친은 투자 명목으로 지인에게 수천만 원을 건네받은 뒤 약속한 수익금을 지급하지 않은 혐의를 받고 있다.

shyun@sportschosun.com