[공식] 유해진X박해일 추석 빅매치 뛰어든다..'암살자(들)' 9월 23일 개봉 확정

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[스포츠조선 조지영 기자] 미스터리 추적 영화 '암살자(들)'(허진호 감독, 하이브미디어코프 제작)이 추석 연휴 관객을 찾아간다.

허진호 감독의 세밀한 연출과 유해진, 박해일, 이민호를 비롯한 대한민국 대표 배우들의 뜨거운 열연으로 일찌감치 기대를 모아온 '암살자(들)'이 내달 23일 개봉 소식을 전하며 추석 연휴 극장가를 정조준한다.

제51회 토론토 국제영화제 갈라 섹션에 공식 초청되며 개봉 전부터 작품성을 입증한 '암살자(들)'이 여름 극장가를 채운 웰 메이드 대작들의 흥행 바통을 이어 받아 추석 극장가를 가득 채울 것으로 기대를 모은다. 대한민국 현대사의 결정적인 사건을 소재로 영화적 상상력을 더해 흡인력 있는 스토리를 예고한 '암살자(들)'은 영화 관람 후 부모 세대와 자녀 세대가 함께 소통할 수 있는 완벽한 매개체이자, 전 세대가 함께 공감할 수 있는 올 추석 극장가 최고의 필람 영화로 기대를 모은다.

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여기에 유해진, 박해일, 이민호를 시작으로 대한민국을 대표하는 명품 배우들의 역대급 연기 앙상블을 예고해 이목을 집중시킨다. 특히 저격 사건 현장을 목격하고 배후를 좇는 형사 철구 역의 유해진, 진실을 파헤치는 신문사 사회부 부장 재환 역의 박해일, 열정과 패기로 사건 한가운데로 뛰어드는 신입 기자 영일 역의 이민호까지 서로 다른 위치에서 하나의 사건을 추적하는 세 인물의 밀도 높은 서사는 극장가에 진한 여운을 남길 전망이다.

더불어 허진호 감독을 필두로 이모개 촬영감독, 이성환 조명감독, 김병한 미술감독 등 베테랑 제작진이 1970년대 시대상을 스크린 위에 정교하게 구현해낸 완성도 높은 미술 세트와 프로덕션은 풍성한 볼거리로 추석 극장가 스크린을 가득 채울 예정이다.

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이처럼 탄탄한 이야기와 배우들의 앙상블, 완성도 높은 프로덕션까지 갖춘 '암살자(들)'은 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' '오디세이' 등 여름 극장가를 장악한 작품들의 뒤를 이어 올 추석 극장가에 뜨거운 활력을 불어 넣을 수 있을지 기대가 쏠리고 있다.

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1974년 8월 15일 서울 국립중앙극장에서 진행된 제29회 광복절 기념식에서 박정희 대통령의 경축사 중 영부인 육영수 여사가 피격되어 사망한 사건을 영화화 한 '암살자(들)'은 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기를 다뤘다. 유해진, 박해일, 이민호가 출연했고 '8월의 크리스마스' '봄날은 간다' '덕혜옹주'의 허진호 감독이 메가폰을 잡았다. 추석 연휴인 오는 9월 23일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com