"홍민기, 팬미팅서 화장실 가는 척 도망"...'사생활 논란'에 오랜 팬까지 돌아섰다

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 홍민기의 사생활 논란이 불거지면서 그를 오랫동안 응원해온 팬이 결국 '탈덕'을 선언했다. 이 가운데 해당 팬이 털어놓은 증언들이 충격을 안기고 있다. 팬이 거의 없던 시절부터 현장을 지켜왔지만 홍민기가 평소 팬들과 마주치는 것을 꺼리고 대화 도중 자리를 피하는 등 팬을 무시하는 듯한 태도를 보여왔다는 주장이 나오면서다.

홍민기를 오랫동안 응원해왔다고 밝힌 한 팬은 최근 SNS를 통해 장문의 글을 게재하고 그동안 팬 활동을 하며 겪었다는 일들을 공개했다. 전 여자친구라고 주장한 A씨가 홍민기의 팬 비하 발언 등을 폭로한 이후 자신 역시 더 이상 침묵할 이유가 없다고 판단했다는 취지다.

해당 팬은 홍민기의 생일 카페를 준비할 정도로 오랜 기간 그를 응원해왔다고 주장했다. 특히 생일 카페를 제외하면 오프라인 일정에 모인 팬이 두 명을 넘긴 적도 거의 없었다며 적은 수의 팬들이 꾸준히 현장을 찾았다고 설명했다. 하지만 그 과정에서 홍민기의 팬 응대에 여러 차례 서운함을 느꼈다고 주장했다.

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그는 홍민기가 팬들과 마주치는 것을 불편해하는 듯한 모습을 보였고 팬들이 말을 걸면 대화를 길게 이어가지 않으려 했다고 주장했다. 대화 도중 화장실에 가는 척 자리를 벗어난 적도 있었다고 적었다.

선물을 둘러싼 주장도 나왔다. 팬들이 정성을 들여 준비한 선물 가운데 비교적 고가의 물건 위주로 인증되는 것처럼 느껴졌다며 팬 입장에서는 씁쓸할 수밖에 없었다고 털어놨다. 홍민기가 평소 반려견 이야기를 할 때는 비교적 적극적으로 반응해 팬들 역시 반려견과 관련된 선물을 준비하는 등 대화를 이어가기 위해 노력했다는 주장도 덧붙였다.

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생일 카페와 관련한 일화도 공개됐다. 해당 팬은 홍민기가 생일 카페 방문을 위해 일본행 비행기 일정까지 변경했다고 팬들에게 말한 적이 있다며 팬을 만나는 일이 불편했다면 왜 이를 강조했는지 의문이었다는 취지로 적었다.

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또 홍민기의 여자친구 존재 역시 팬들 사이에서는 어느 정도 알려져 있었다고 주장했다. 연애 자체가 문제가 된 것은 아니었지만 팬들을 대하는 태도에서 쌓인 서운함이 이번 논란을 계기로 한꺼번에 터졌다는 것이다.

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결국 그는 "터질 게 터졌다는 생각"이라는 취지의 글을 남기며 홍민기를 더 이상 응원하지 않겠다고 선언했다.

오랜 팬의 탈덕문이 주목받은 것은 최근 홍민기를 둘러싼 전 연인의 폭로와 맞물리면서다. 앞서 홍민기의 전 여자친구라고 주장한 A씨는 SNS를 통해 교제 당시 홍민기로부터 폭행과 협박을 당했다는 취지의 주장을 내놨다. 홍민기가 소주병을 던지는 등 위협적인 행동을 했고 팬과 동료를 비하했다는 주장도 제기했다. 반려견 학대 의혹 등 여러 사생활 관련 주장까지 잇따라 등장했다.

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홍민기 측은 이를 강하게 부인했다. 소속사는 A씨가 공개한 내용 가운데 실제 사실관계와 다른 부분이 다수 포함돼 있다고 반박했다. 오히려 결별 과정에서 A씨가 홍민기에게 지속적으로 연락하고 자택과 가족의 거주지 등을 찾아왔다고 주장하며 스토킹과 명예훼손 등에 대한 법적 대응을 예고했다. 이후 A씨가 임신 사실을 확인한 뒤 홍민기로부터 임신중절을 요구받았다는 취지의 추가 주장을 내놓으면서 양측의 공방은 더욱 거세졌다.

이에 홍민기 측은 임신중절을 종용한 사실이 없다고 재차 부인하며 관련 대화와 자료를 보유하고 있다고 밝혔다. 더 이상 온라인상의 주장에 일일이 대응하기보다 법적 절차를 통해 사실관계를 밝히겠다는 입장이다.

전 연인의 폭로와 소속사의 반박이 이어지는 가운데 오랫동안 홍민기를 응원했다는 팬까지 공개적으로 등을 돌리면서 논란은 또 다른 국면을 맞게 됐다.

한편 홍민기는 '밤이 되었습니다' '사랑은 외나무다리에서' '스터디그룹' '바니와 오빠들' '은애하는 도적님아' 등에 출연하며 얼굴을 알렸다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com