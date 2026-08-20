'홍현희 시매부' 천뚱, 투병 후 다이어트 하더니 "체력 소모 너무 심해, 먹는 것도 부실한데"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 홍현희의 시매부 천뚱이 오랜만에 먹방을 펼쳤다.

천뚱의 유튜브 채널에서는 20일 '오리 한 마리 이렇게 먹어야 합니다! 오리구이+백숙'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

오랜만에 외식에 나선 천뚱은 "도심으로 피서를 왔다. 요즘 다이어트를 하고 있는데 다이어트에 이 단백질원, 오리가 최고다. 그래서 제가 오늘 오리 여러 마리 먹으러 한번 가보겠다"고 밝혔다.

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오리로스, 훈제를 먼저 먹은 천뚱은 "방학이라서 체력 소모가 너무 심하다. 먹는 것도 부실한데. 다이어트한다고 채소나 닭가슴살을 먹고 있는데 힘이 나려면 이런 것도 먹어야 할 거 같다. 아이들한테는 미안하지만 아빠만 혼자 먹고 가겠다"고 토로했다. 하지만 천뚱은 "즐겁다. 방학이라서 같이 해야 하는 시간이 많긴 하지만 그걸 또 활용해서 시간 자체를 행복 바이러스로 생각해서 즐기고 있다"고 밝혔다.

이에 제작진이 "일석이조 아니냐. 육아 다이어트도 되시고"라고 하자 천뚱은 "일석삼조다. 여름이라 밖에 안 나가도 된다. 아이들도 더워해서 집에서 에어컨 쐬면서 오이스틱 먹으면 너무 좋다"며 웃었다.

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오리로스 첫입을 먹은 천뚱은 "요즘 닭가슴살만 먹으니까 천국이다. 오리가 이렇게 맛있다는 걸 새삼 느낀다. 살코기가 많은 부위인데도 퍽퍽하지 않다"며 감탄했다. 이어 주물럭, 백숙, 오리죽 등으로 폭풍 먹방을 펼친 천뚱은 "이열치열 제대로 하고 간다"며 만족했다.

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한편, 개그우먼 홍현희의 시매부 천뚱은 MBC '전지적 참견 시점'에 출연해 남다른 먹방 실력으로 인기를 모았다. 이후 유튜브 채널을 개설하며 많은 사랑을 받았던 천뚱은 지난 2023년 초 전정신경염 진단을 받고 약 8개월 동안 투병했다고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com