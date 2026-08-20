[공식] 하정우X안보현, '내부자들' 프리퀄 출연 확정..박해준X정성일까지 황금 라인업 구축

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[스포츠조선 조지영 기자] 2015년 개봉해 707만명의 관객을 동원하며 역대 청불 영화 최고 흥행 기록을 세운 범죄 액션 영화 '내부자들'(우민호 감독)의 프리퀄 영화 '내부자들: 악인들의 탄생'(가제, 김민범·김진석 감독, 하이브미디어코프 제작)이 황금 캐스팅을 완성했다.

제37회 청룡영화상 최우수작품상·남우주연상(이병헌), 제53회 대종상 영화제 최우수작품상·시나리오상·기획상 등을 수상하며 작품성과 흥행성을 모두 인정받은 청불 영화 역대 최고 흥행작 '내부자들'이 11년 만에 더욱 거대한 스케일로 돌아온다. '내부자들'의 이야기를 완성할 공식 프리퀄인 이번 작품은 거대한 권력의 축이 어떻게 탄생했는지 그 시작을 조명할 예정이다.

'내부자들: 악인들의 탄생'에서 하정우가 맡은 이강희는 기업 비리 특종을 꿈꾸었으나, 외압에 의해 한직으로 내쳐진 신문사 기자로, 집요한 취재력과 날카로운 시선으로 대한민국을 움직이는 거대한 권력 카르텔의 시작을 만든 핵심 인물이다. 영화 '하이재킹' '비공식작전' '백두산' '추격자' '신과함께' '1987' '암살' '더 테러 라이브', 넷플릭스 '수리남' 등을 통해 장르를 넘나드는 폭넓은 스펙트럼의 연기를 선보여 온 하정우는 사상 최단기간 주연작 누적 관객 수 1억명을 돌파하며 명실상부 충무로 대표 배우로 자리매김했다. 작품마다 강렬한 존재감을 각인시켜 온 하정우가 '내부자들: 악인들의 탄생'에서 야망과 냉철함을 동시에 갖춘 이강희를 어떻게 그려낼지 기대가 모인다.

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밑바닥에서부터 시작해 자신만의 성공과 복수를 향해 달려가는 연예기획사 대표 안상구 역은 안보현이 맡았다. 영화 '악마가 이사왔다' '베테랑2', 드라마 '재벌X형사' '스프링 피버' '이번 생도 잘 부탁해' '유미의 세포들' 등 장르를 가리지 않는 완벽한 캐릭터 소화력과 탄탄한 연기 스펙트럼을 입증해 온 안보현은 냉혹한 연예계에서 소중한 것을 지키기 위해 최고가 되겠다는 뜨거운 욕망을 품은 안상구 역을 통해 이강희 역의 하정우와 치열한 공조와 대립을 이루며 극적 긴장감을 극대화할 예정이다. 특히 '내부자들'에서 이병헌이 연기했던 안상구의 젊은 시절을 특유의 거친 에너지와 디테일한 열연으로 그려내며 캐릭터의 서사에 깊이를 더할 것으로 기대를 모은다.

검사 생활을 끝내고 정계에 갓 입문한 초선 국회의원 장필우 역에는 박해준이 변신한다. '서울의 봄' '야당' '휴민트' '독전', 넷플릭스 '모두 자신의 무가치함과 싸우고 있다' '폭싹 속았수다' 등 매 작품에서 선 굵은 캐릭터를 완벽하게 소화하며 시선을 사로잡은 박해준은, 거대 언론과 위험한 거래를 거치며 권력의 핵심으로 치고 올라가려는 야심가 장필우 역을 통해 특유의 카리스마로 작품의 무게감을 더할 전망이다.

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수단과 방법을 가리지 않고 미래그룹을 키워낸 회장 오현수 역은 정성일이 맡는다. 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아', 넷플릭스 '더 글로리' '전,란' 등 매 작품 깊이 있는 연기력과 매혹적인 아우라로 좌중을 사로잡은 정성일은 막대한 자본과 권력으로 카르텔의 정점에 서고자 하는 오현수 역을 통해 특유의 품격 있는 카리스마와 묵직한 존재감으로 극의 중심을 잡을 예정이다.

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'내부자들: 악인들의 탄생'에 참여하는 제작진의 면면도 눈길을 끈다. '서울의 봄' '감기' 등에 조감독으로 참여한 김민범 감독, '하얼빈' '남산의 부장들' '베테랑' 등의 조감독과 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아'의 각색을 맡은 김진석 감독이 공동 연출을 맡는다.

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'내부자들: 악인들의 탄생'은 1980년대 후반, 언론과 자본, 권력으로 태동한 거대한 카르텔 속 내부자들의 처음을 그려내는 작품이다. 하정우, 안보현, 박해준, 정성일이 출연하고 '서울의 봄'의 조감독 출신 김민범 감독과 '하얼빈' '남산의 부장들'의 조감독 출신 김진석 감독의 첫 연출 데뷔작이다. 올해 크랭크 인을 목표로 프리프로덕션 중이다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com