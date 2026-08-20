'나이트 크로우', 하반기 로드맵 공개…신규 서버·클래스 리부트 예고

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위메이드가 '나이트 크로우'의 하반기 업데이트 계획을 공개했다. 클래스 밸런스 조정을 시작으로 신규 서버와 클래스 리부트, 콘텐츠 개편 등을 순차적으로 진행한다.

위메이드가 서비스하고 매드엔진이 개발한 MMORPG '나이트 크로우'는 20일 하반기 주요 업데이트 로드맵을 공개했다.

우선 이날 업데이트에서는 '쌍검'과 '한손검' 클래스의 전반적인 피해량을 높이고 기술 재사용 대기시간을 줄였다. 9월에는 '양손검' 클래스 리부트가 예정돼 있다. 연속 타격과 광역 공격 능력을 강화하는 한편 생존력도 높이는 방향이다.

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콘텐츠와 이용자 편의성 개선도 이어진다. 주요 던전의 구조와 보상을 개편한 데 이어 27일에는 아이템 수집과 소모품, 불멸 원소 관련 시스템을 손질한다. 같은 날 최고 등급인 '신화 글라이더'도 추가된다.

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9월 17일에는 신규 서버를 연다. 해당 서버는 최소 6개월간 독립적으로 운영해 이용자들이 새로운 환경에서 성장할 수 있도록 할 예정이다. 기존 서버와 차별화된 혜택도 제공한다.

기존 MMORPG의 핵심 경쟁 요소인 길드 중심 콘텐츠에서 벗어난 새로운 플레이 방식도 추가한다. 특정 길드나 연합에 소속되지 않은 이용자도 참여할 수 있는 '길드 장원 내 보스/네임드 소환 콘텐츠'를 비롯해 싱글 플레이 콘텐츠 '현상 수배' 등을 순차적으로 선보인다.

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이와 함께 여름 시즌을 마무리하는 이용자 보상도 마련했다. 20일부터 'Goodbye Summer 출석 이벤트'를 시작해 '전설 글라이더' 등을 지급하며, 모든 이용자에게 '영웅 글라이더 상자'와 '석양의 찬란한 탈것/무기 외형 선택 상자' 등 특별 보상도 제공한다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com