MC몽, '수면제 대리처방' 혐의 벗었다…국과수 정밀검사에도 증거 불충분

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 MC몽(본명 신동현)이 전직 매니저를 통해 수면제를 대리 처방받았다는 의혹에서 벗어났다.

경찰은 국립과학수사연구원 정밀검사 결과 등을 검토한 끝에 혐의를 인정할 만한 증거가 부족하다고 판단했다.

20일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 마약류관리법 위반 혐의로 고발된 MC몽에 대해 지난 18일 불송치 처분했다.

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MC몽은 전직 매니저 명의로 향정신성의약품인 졸피뎀을 처방받았다는 의혹을 받아왔다.

경찰은 수사 과정에서 MC몽 등 피고발인을 조사해 관련 진술을 확보하는 한편 국립과학수사연구원에 정밀검사를 의뢰했다.

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이후 진술과 국과수 검사 결과 등을 종합적으로 검토했으나 MC몽의 혐의를 인정할 만한 증거가 충분하지 않다고 보고 사건을 검찰에 송치하지 않기로 했다.

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이번 수사는 임현택 전 대한의사협회장의 고발로 시작됐다.

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임 전 회장은 올해 초 MC몽이 전직 매니저의 이름을 이용해 졸피뎀을 처방받았다는 의혹을 제기하며 검찰에 고발장을 제출했다.

사건을 배당받은 대전 서부경찰서는 임 전 회장을 고발인 신분으로 조사했다.

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이후 MC몽의 주거지를 관할하는 서울 강남경찰서가 사건을 넘겨받아 후속 수사를 진행해왔다.

수개월간 이어진 수사 끝에 경찰은 국과수 정밀검사까지 거쳤지만 혐의를 뒷받침할 증거가 충분하지 않다고 판단, MC몽을 불송치했다.

앞서 제기된 수면제 대리처방 의혹으로 경찰 수사까지 받았던 MC몽은 이번 불송치 결정으로 해당 의혹과 관련해 경찰 단계에서 혐의를 벗게 됐다.

narusi@sportschosun.com