컴투스, '야구의 날' 맞아 KBO 게임 3종 이벤트

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컴투스가 '야구의 날'을 맞아 KBO 리그를 기반으로 한 야구 게임 3종에서 다양한 이벤트를 진행한다.

컴투스는 오는 23일 '야구의 날'을 앞두고 '컴투스프로야구2026', '컴투스프로야구V26', '컴투스프로야구 for 매니저 LIVE 2026'에서 기념 이벤트를 마련했다고 20일 밝혔다. '야구의 날'은 대한민국 야구 대표팀이 2008년 베이징올림픽에서 9전 전승으로 금메달을 따낸 것을 기념해 제정됐다. 컴투스는 매년 이 날을 기념해 자사 야구 게임을 활용한 이벤트를 진행하고 있다.

'컴투스프로야구2026'은 23일까지 일일 미션 달성 횟수에 따라 성장 아이템을 지급한다. 최종 보상으로 '마스코트 팩'과 '플래티넘 고유능력 코어 랜덤 박스' 등을 제공한다. 23일부터 9월 30일까지는 접속 보상을 통해 '국가대표 플래티넘팩', '고유능력 변경권 10개' 등을 지급한다.

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'컴투스프로야구V26'에서는 28일까지 '스페셜 매치' 참여 보상으로 '국가대표 카드 랜덤팩'과 '5성 시즌 카드 구단선택팩' 등을 제공한다. 9월 1일까지 이벤트 상점도 운영한다.

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커뮤니티 이용자를 대상으로 한 참여형 이벤트도 진행한다. 22일까지 국제대회 우승 순간에 전하고 싶은 중계 멘트를 주제로 댓글 이벤트를 진행하며, 23일부터 30일까지는 처음 야구에 빠졌던 순간을 공유하는 이벤트를 연다. 22일부터 24일까지는 매일 특별 쿠폰도 공개한다.

'컴투스프로야구 for 매니저 LIVE 2026'에서는 30일까지 고급 선수 영입 확률을 높이는 '특별 스카우트 3종'과 선수 업그레이드 비용을 낮추는 할인 이벤트를 진행한다. 21일부터 30일까지는 리그 경험치와 성장 재화 획득량을 높이는 '야구의 날 기념 핫타임 이벤트'를 운영한다. 이밖에 출석 및 접속 보상을 통해 다양한 게임 아이템을 제공하는 이벤트도 순차적으로 진행한다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com