[인터뷰②] '경주기행' 이정은, 박소담에 제주 집 내어준 이유…"청소만 잘 하라고 해"

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이정은이 영화 '기생충'에 이어 '경주기행'으로 재회한 박소담을 향한 깊은 애정을 드러냈다.

이정은은 20일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "소담이가 투병 후 시야가 더 넓어졌다"며 "이 과정을 잘 넘기고 있어서 앞으로가 더 기대된다"라고 했다.

26일 개봉하는 '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해, 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극으로, 데뷔작 '갈매기'로 국내외 유수 영화제에서 탄탄한 연출력을 인정받은 김미조 감독의 첫 상업영화다. 이정은은 막내 경주를 잃고 오직 복수만 바라온 엄마 옥실을 연기했다.

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박소담은 앞서 열린 '경주기행' 제작보고회 당시 이정은을 향한 감사한 마음을 전한 바 있다. 당시 그는 "제가 아프고 난 뒤 요양을 할 때 언니의 도움을 많이 받았다"며 "언니가 새벽에 저희 집에 오셔서 제 이야기도 들어주셨는데, 그런 시간을 지나 작품에서 엄마와 딸로 만나 기쁘다"고 전했다.

이에 이정은은 "저는 사실 새벽에 소담이네 집 앞에 찾아간 기억이 잘 안 난다(웃음). 가끔씩은 데이트 아닌 데이트를 한 적 있었다. '기생충' 때 아카데미도 함께 다녀왔으니까"라며 "제가 마침 제주에서 '우리들의 블루스' 촬영을 끝내고, 부모님께 집을 해드렸다. 부모님이 잠깐 서울에 올라가 계셔서, 집이 오랫동안 비어있었다. '이 집을 어떻게 해야 하지' 싶었는데, 소담이가 제주로 내려오겠다고 하더라. 그래서 청소하면서 잘 지내라고 했다. 제주에서 투어 할 수 있는 코스도 알려줬고, 지인들도 소개해줘서 그분들을 만나면서 힐링이 됐다고 하더라. 저는 그때 같이 못 있어줬는데, 소담이가 이야기를 해서 '내가 이 정도로 선행을 했었나' 싶었다"고 털어놨다.

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이어 갑상선암 완치 후 건강해진 박소담을 향해 "30대 초반 여배우에겐 배우로서의 삶이 큰 지분을 차지할 수 있다. 좋은 작품을 해야 하고, 속도에 잠식당할 수도 있다"며 "소담이가 아프고 나서 시야가 더 넓어진 것 같다. 작품을 통해 무엇을 얻어야 할지 깊이 고민하고 여유가 생긴 것 같다. 그런 모습을 보면서 대견하고 기특하다. 소담이가 이 과정을 잘 넘기고 있어서 앞으로가 더 기대된다. 최근 애니메이션 '길 위의 뭉치' 더빙을 맡아서 좋은 일도 하던데, 홍보가 아주 활발하더라"라고 각별한 마음을 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com