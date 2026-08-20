사미자, ‘중3 이재용’ 회장 직접 만난 썰…“이부진 손 잡고 나와, 얼굴 빨개져”

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 사미자가 과거 중학생 시절의 이재용 삼성전자 회장을 직접 만났던 일화를 공개해 눈길을 끌었다.

19일 사미자의 유튜브 채널 '오미자 말고 사미자'에는 '사미자 생에 이런 행복이 또 올까요? 눈물나게 좋습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에는 사미자가 89세 남편과 오붓한 데이트를 즐기는 모습이 담겼다. 남편이 준비한 깜짝 데이트에 나선 사미자는 분위기 좋은 곳에서 식사와 차를 즐기며 연애 시절부터 지금까지의 추억을 하나씩 떠올렸다.

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두 사람은 형편이 넉넉하지 않았던 시절 짜장면을 나눠 먹었던 이야기부터 몇 년 전 건강 문제로 힘든 시간을 보냈던 순간까지 함께 회상했다. 사미자는 지금 건강한 모습으로 남편과 다시 데이트를 즐길 수 있다는 사실에 감사한 마음을 드러냈다.

이야기를 나누던 중 뜻밖의 인연도 공개됐다. 바로 이재용 삼성전자 회장이었다.

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사미자는 과거 TBC에서 활동하던 시절 삼성의 큰 행사나 파티에 자주 초청받았다며 당시 어린 이재용 회장을 직접 봤던 기억을 꺼냈다. 사미자는 "지금 이재용 회장님 있지?"라며 "그 회장님이 중학교 2~3학년 때였다"고 운을 뗐다. 이어 당시 이재용 회장이 어린 여동생들의 손을 잡고 있었던 모습을 생생하게 기억하고 있다고 했다. 사미자는 "어떻게 저렇게 잘생길 수 있을까 싶었다"며 당시 어린 이재용 회장의 외모가 유독 눈에 들어왔다고 회상했다.

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외모 못지않게 인상적이었던 것은 동생들을 챙기는 모습이었다고도 했다. 사미자는 "얼굴이 빨개져서 여동생 둘의 손을 이렇게 딱 잡고 있더라"며 "그래서 '완전 천사구나'라고 생각했다"고 말했다. 사미자는 수십 년이 흐른 지금까지도 당시 모습이 기억에 남아있다고 했다. 사미자는 "중학교 3학년 때 그 얼굴이 지금도 떠오른다"며 "그래서 항상 마음속에 엄마 같은 마음이 있다"고 남다른 애정을 드러냈다.

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한편 사미자는 최근 데뷔 60여 년 만에 개인 유튜브 채널 '오미자 말고 사미자'를 개설하고 팬들과 소통에 열중하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com