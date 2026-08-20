[인터뷰③] '경주기행' 이정은 "'이효리♥'이상순과 만난 소감? 닮아서 친근감 느껴져"

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이정은이 자신의 닮은 꼴 연예인인 가수 이상순을 만난 소감을 전했다.

이정은은 20일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "이상순 씨와 얼마 전에 라디오에서 만났는데, 너무 좋은 분이시더라. 저랑 성격적으로도 잘 맞는 분이신 것 같다"라고 했다.

26일 개봉하는 '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해, 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극으로, 데뷔작 '갈매기'로 국내외 유수 영화제에서 탄탄한 연출력을 인정받은 김미조 감독의 첫 상업영화다. 이정은은 막내 경주를 잃고 오직 복수만 바라온 엄마 옥실을 연기했다.

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이정은은 '경주기행'에서 어떤 엄마의 모습을 보여주고자 했는지에 대해 이야기했다. 그는 "감독님과 이야기를 했던 게 도움이 많이 됐다"며 "엄마라는 존재는 딸을 잊지 않고 끝까지 기억해 주는 사람, 함께 투쟁하며 한발 한발 앞으로 나아가는 사람이라고 생각했다. 딸을 잃었으니 외모는 시간에 멈춰있는 사람처럼 보이기 위해 올드보이처럼 했다. 작품을 준비하면서 여러 가지 보고서들도 많이 봤고, 피해자 가족들의 심리를 연구한 결과도 찾아봤다"고 전했다.

특히 이정은은 '경주기행' 포스터가 공개된 후 덥수룩한 단발머리로 인해 이상순과 닮은 꼴로 언급되기도 했다. 이후 작품 홍보 차 MBC FM4U '완벽한 하루 이상순입니다'에 출연해 훈훈한 기념사진도 남겼다. 이정은은 "라디오에서 이상순 씨를 처음 뵀는데 너무 좋은 분이시더라. 저랑 성격적으로도 비슷하셔서 잘 맞는다는 생각이 들었다. 지금도 계속 닮았다는 생각이 들어서 친근하게 느껴진다"고 웃으며 말했다.

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최근 넷플릭스 시리즈 '할매' 촬영 중인 이정은은 "오늘도 한 시간 잤는데, '경주기행'이 어느 정도 궤도에 올라야 하니까 괜찮다. 영화를 오랫동안 개봉하지 못하고 준비하지 않았나. 감독님과 배우들뿐만 아니라, 많은 분들이 참여한 영화이기 때문에 극장으로 꼭 보러 와주셨으면 좋겠다"고 당부했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com