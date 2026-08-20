엔씨 서브컬처 신작 '브레이커스', 9월 글로벌 테스트…전투·콘텐츠 대폭 확장

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엔씨의 서브컬처 신작 '리밋 제로 브레이커스(브레이커스)'가 두 번째 글로벌 테스트에 나선다. 지난 6월 테스트 이후 콘텐츠를 확대하고 전투와 이용자 편의성을 다듬어 게임 완성도를 다시 점검한다.

엔씨는 20일부터 9월 6일 오전 11시까지 글로벌 이용자를 대상으로 '브레이커스'의 '프론티어 테스트' 참가 신청을 받는다. 테스트는 9월 10일부터 14일까지 5일간 진행되며, 모바일(AOS·iOS)과 스팀에서 플레이할 수 있다. 참가 신청은 '브레이커스' 공식 디스코드와 스팀을 통해 가능하다.

이번 테스트는 지난 6월 진행된 '프롤로그 테스트'에 이은 두 번째 테스트다. 당시 이용자들의 의견을 바탕으로 전투 시스템과 캐릭터 및 배경 아트, UX·UI 등을 개선한 것이 핵심이다. 플레이할 수 있는 콘텐츠도 늘었다. 프론티어 테스트에서는 메인 스토리 3개 챕터와 스핀오프 스토리를 비롯해 신규 레이드와 신규 캐릭터를 선보인다.

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'브레이커스'는 엔씨가 퍼블리싱하고 빅게임스튜디오가 개발하는 애니메이션 액션 RPG다. 애니메이션을 연상시키는 연출과 스토리, 빠른 전투 액션을 앞세워 서브컬처 시장을 겨냥하고 있다.

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이번 테스트는 지난 테스트에서 확인된 이용자 반응을 실제 개발에 반영한 결과물을 다시 검증하는 자리라는 점에서 의미가 있다. 특히 콘텐츠 규모를 키우는 동시에 전투와 UX·UI를 함께 손질한 만큼, 글로벌 이용자들의 반응이 향후 '브레이커스'의 개발 방향을 가늠하는 중요한 기준이 될 전망이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com