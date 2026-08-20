'배용준♥' 박수진, '하와이 명문학교' 자녀 교육열 이유 있었네...아유미 폭풍 증언

사진=온라인커뮤니티/스포츠조선DB

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[스포츠조선 정안지 기자] 슈가 출신 배우 박수진의 남달랐던 학구열이 재조명되며 화제를 모으고 있다.

지난 19일 유튜브 채널 '황정음' 채널에서는 황정음이 슈가 출신 아유미와 만나 과거 이야기를 나누는 모습이 공개됐다.

이날 아유미는 슈가 당시 일본 활동을 떠올리며 "정음이는 맨날 쇼핑하러 다니고, 나랑 (육)혜승이는 딴 곳에 놀러 갔다"라고 말했다. 이를 듣던 황정음은 "(박)수진이는 공부했다"라고 하자, 아유미도 "맨날 집에서 공부만 했다"라고 당시를 회상했다.

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스무 살 무렵 아이돌로 활동하면서도 쇼핑이나 여가를 즐기기보다 공부를 택했던 박수진의 성실한 면모가 공개된 것. 연예 활동으로 바쁜 와중에도 자신의 시간을 공부에 투자했던 만큼 남다른 자기 관리와 학구열이 눈길을 끈다.

박수진의 교육에 대한 관심은 두 아이의 엄마가 된 이후에도 이어진 것으로 보인다.

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박수진은 배용준과 지난 2015년 결혼해 1남 1녀를 두고 있다. 이후 가족은 2022년 하와이로 이주했으며, 자녀들은 하와이 명문 사립학교에 재학 중이다. 지난해 부부는 자녀들이 다니는 학교에 연간 1400만 원에서 3600만 원 수준을 기부한 '펠로우' 등급 기부자 명단에 이름을 올린 사실이 알려져 화제를 모았다.

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한편, 배용준·박수진 부부는 최근 두 자녀와 함께 싱가포르로 가족 여행을 떠난 모습이 포착됐다는 목격담이 전해지며 화제를 모으기도 했다.

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anjee85@sportschosun.com