진태현♥박시은, '이숙캠' 하차 후 토크쇼MC 결심한 이유 "기독교에 대한 인식 안 좋아"

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[스포츠조선 이우주 기자] 박시은 진태현 부부가 공동 MC가 된 소감을 밝혔다.

20일 두 사람의 유튜브 채널에서는 '박시은 진태현의 우리가 기독교 방송에 MC가 된 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.

최근 박시은 진태현 부부는 최근 CTS 토크쇼 '내가 매일 기쁘게'의 공동 MC로 발탁됐다. 이를 언급한 진태현은 "저희가 MC가 됐다. 솔직히 말씀 드리는 데 그동안 기독교 방송 출연을 많이 안 했다. 그냥 유튜브에서 얘기하는 정도였는데 살아가면서 기독교인 걸 속일 필요도 없고 잘못된 것도 아니다. 그래서 숨기지 않고 살아서 기독교 방송과 친밀한 관계를 유지하고 있는 줄 아는데 저희가 생각보다 친목문화, 끼리끼리 문화를 좋아하지 않는다"고 밝혔다.

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하지만 진태현은 "이번에 CTS를 MC를 하게 되면서 생각이 달라졌다. 우리끼리의 문화가 아닌 하나님을 모르시는 분들도 하나님을 가까이 할 수 있도록 노력해보겠다"며 "기독교에 대한 인식이 안 좋다 보니 우리가 앞장서서 조금은 친근하고 여러분들과 함께 소통할 수 있는 방송을 만들어보면 어떨까?라는 걸 제시해주셨다"고 프로그램 출연을 결심한 이유를 밝혔다.

박시은 역시 "프로그램의 방향성이 좋다. 내가 하나님을 만나서 성공했다, 잘 됐다 이런 얘기가 아니라 나는 이렇게 동행하고 있다는 걸 편안히 나눌 수 있는 토크쇼"라고 밝혔고 진태현은 "유명한 연예인들 많이 나오겠지만 우리 일상생활을 살아가는 이웃들이 나올 것"이라 밝혔다. 이에 박시은은 "세상에 '유퀴즈'가 있다면 우리에겐 '내가 매일 기쁘게'가 있다"고 밝혔고 진태현은 "따라갈 수 없는 방송이지만, 상대도 안 되는 방송이지만 그래도 마음만은"이라고 바랐다.

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wjlee@sportschosun.com