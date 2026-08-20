"제니 같은 몸 원해"...'MZ 무당' 노슬비, 가슴 성형·노출 논란에 당당한 소신

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[스포츠조선 김수현기자] '운명전쟁49'에 출연한 무속인 노슬비가 자신을 향한 노출 지적에 직접 입을 열었다.

노슬비는 20일 자신의 SNS를 통해 "무당이 ㅉㅉ 노출이나 하고"라는 일부 반응을 언급하며 "나 지금 태국 무당. 시비 노노. 울 할머니도 자유로운 여성이 이 나라의 문화를 존중하는 거라심"이라고 밝혔다.

자신의 노출 의상에 대한 비판에 대해 문화적 차이와 개인의 자유를 강조하며 당당하게 반박한 것이다.

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이어 노슬비는 자신의 신체에 대해서도 솔직하게 털어놨다.

그는 "근데 사실 난 제니 같은 몸 원하는데 가슴이 원래 커서 애 낳고 나니 처진 껍질에 맞춰서 제일 작게 넣은 게 이거임"이라며 가슴 성형 수술을 받았다고 고백했다.

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노슬비는 이전에도 자신의 노출을 둘러싼 지적을 받은 바 있다.

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지난 4월에는 유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈'에 출연해 SNS에 공개한 비키니 사진에 대한 자신의 생각을 밝혔다.

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당시 신규진이 "SNS를 보니 일부러 남자를 홀려서 오게 하는 거냐"고 묻자 노슬비는 "그걸로 돈 벌 거면 온리팬스(유료 구독형 성인용 크리에이터 플랫폼)로 벌었을 것"이라며 "이건 나의 자유이자 개성"이라고 선을 그었다.

한편 1998년생인 노슬비는 세련된 외모와 당당한 매력으로 이른바 'MZ 무당'으로 불리며 이름을 알렸다.

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최근에는 디즈니+에서 공개된 사주·타로·무속 서바이벌 예능 '운명전쟁49'에 출연하며 대중에게 얼굴을 알리고 있다.

shyun@sportschosun.com