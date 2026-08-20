"제 자리 하나만, 제발!"…이쯤되면 광풍 '오디세이' 3주차에도 예매량 70만장 돌파

영화 '오디세이'의 레드카펫 행사가 4일 오후 서울 영등포 타임스퀘어에서 열렸다. 크리스토퍼 놀란 감독, 맷 데이먼, 샤를리즈 테론, 엠마 토마스가 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.4/

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[스포츠조선 조지영 기자] 액션 영화 '오디세이'(크리스토퍼 놀란 감독)가 극장가 광풍을 일으키고 있다.

16일 연속 전체 예매율 1위를 수성하고 있는 '오디세이'?가 개봉 3주 차인 20일 오후 1시 50분 기준 전체 예매량 70만장을 돌파하며 압도적인 흥행 화력을 과시하고 있다. 특히 개봉 3주 차에도 예매량 70만장을 넘어선 것은 올해 개봉작 중 '오디세이'가 최초로, 시간이 지나도 멈추지 않는 흥행 열기를 실감케 한다.

또한 천만 관객을 동원한 '왕과 사는 남자' '파묘' '범죄도시4'의 개봉 3주 차 동시기 예매량을 훌쩍 뛰어넘는 수치로, '오디세이'를 향한 관객들의 폭발적인 관심을 다시 한번 입증한다.

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여기에 4주 차 예매가 오픈되자마자 CGV에서는 한때 4만명이 넘는 대기 인원이 몰리며 앱 접속이 지연되는 진풍경까지 펼쳐졌다. 개봉 4주 차를 앞두고도 예매를 위한 관객들의 뜨거운 경쟁이 이어지면서 각종 커뮤니티와 SNS에서는 ''오디세이' 화력 미쳤네요' '제 자리 하나만' '오디세이 붐이네요' 등 폭발적인 반응이 이어지고 있다.

이런 '오디세이' 신드롬은 예상치 못한 곳에서도 이어졌는데, K-콘텐츠 경쟁력 분석 전문 기관 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 2026년 8월 2주 차 조사에 따르면, 비드라마 출연자 화제성 부문 TOP10 안에 해외 스타로는 이례적으로 크리스토퍼 놀란 감독이 6위에 올라 눈길을 끌기도 하였다.

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'오디세이'는 트로이 전쟁이 끝난 후, 이타카의 왕 오디세우스가 고향과 가족의 품으로 돌아가기 위해 겪는 10년간의 파란만장한 여정을 그린 작품이다. 맷 데이먼, 톰 홀랜드, 앤 해서웨이, 로버트 패틴슨, 젠데이아, 샤를리즈 테론 등이 출연했고 '인터스텔라' '덩케르크' '테넷' '오펜하이머'의 크리스토퍼 놀란 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com