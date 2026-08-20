15세 팬에 '두더지' 악플...블락비 유권, 12년 전 일 폭로에 직접 등판 사과

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 블락비 유권이 무려 12년 전 팬사인회에서 했던 행동 때문에 뒤늦게 사과했다.

당시 15세였던 팬에게 '벌거숭이 두더지'를 닮았다고 적어준 사연이 온라인에서 소환되자 유권이 직접 등판해 잘못을 인정했다.

지난 19일 누리꾼 A씨는 자신의 SNS를 통해 약 12년 전 블락비 팬사인회에 참석했던 일화를 공개했다.

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당시 15세였다는 A씨는 팬사인회에서 '나와 닮은 동물은?'이라는 질문이 적힌 포스트잇을 멤버에게 건넸다고 했다. 돌아온 답변은 예상 밖이었다. 해당 멤버가 '벌거숭이 두더지'라고 적었다는 것.

A씨는 당시 상황을 유쾌하게 회상하면서도 "당시 큰 상처를 받진 않았지만, 15살 어린 학생에게 '벌거숭이 두더지'라는 일종의 악플을 남긴 셈"이라는 취지로 이야기했다.

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12년 전 팬사인회에서 벌어진 일이 뒤늦게 공개되자 해당 영상은 온라인을 통해 빠르게 확산됐다.

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특히 영상에서는 문제의 답변을 남긴 멤버의 이름이 직접적으로 언급되지 않았지만, 누리꾼들 사이에서 과거 정황 등을 토대로 유권이 아니냐는 추측이 나왔다.

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결국 유권이 직접 등장했다.

유권은 해당 게시물 댓글에 "변명 필요 없고 미안합니다"라고 적었다. 12년 전 자신의 행동을 두고 별도의 해명을 내놓거나 당시 상황을 설명하기보다는 짧은 한마디로 사과한 것이다.

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유권의 댓글이 알려지면서 누리꾼들의 반응도 이어졌다. 오래전 일이 뒤늦게 소환됐음에도 직접 게시물을 찾아 사과했다는 점에 주목하는 반응이 나왔다.

2011년 블락비 멤버로 데뷔한 유권은 '난리나', '닐리리맘보', 'HER', 'Toy' 등의 히트곡으로 사랑받았다.

narusi@sportschosun.com