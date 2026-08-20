"이제 아빠 보살펴야죠"…'190cm' 이준수, 이종혁 품 안기던 꼬마의 대학 생활기

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이종혁의 아들 이준수가 중앙대학교 26학번 새내기로 대학 생활을 즐기고 있는 가운데 특유의 장난기 넘치는 캠퍼스 인터뷰가 공개돼 눈길을 끌고 있다.

최근 중앙대학교 캠퍼스 매거진은 공연영상창작학부 연극전공 26학번으로 재학 중인 이준수와 진행한 인터뷰와 화보를 공개했다.

공개된 사진부터 이준수다운 유쾌함이 묻어났다. 이준수는 교내에 설치된 '생각하는 사람' 조각상 옆에 쪼그려 앉아 똑같이 턱을 괴는 포즈를 취하는가 하면 대형 캐릭터 인형에 얼굴을 기대고 환하게 웃었다. 또 소파에 앉아 칫솔을 입에 문 채 능청스러운 표정을 지으며 평범한 캠퍼스 화보와는 다른 분위기를 완성했다.

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인터뷰에서도 솔직한 입담이 이어졌다.

이준수는 중앙대 공연영상창작학부에서 연기를 비롯해 무대예술 전반에 필요한 기초부터 실전까지 배우고 있다고 소개했다. 화술과 신체훈련 캐릭터 분석 등 연기의 기본은 물론 연극 제작 과정과 무대 메커니즘을 직접 경험하면서 현장에서 배우로서 바로 설 수 있는 내공을 쌓고 있다고 설명했다. 이준수는 아버지 이종혁의 모교인 서울예대를 포함해 수시 전형에서 3곳에 합격했던 사실도 밝혔다.

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그럼에도 중앙대학교를 선택한 데에는 뚜렷한 이유가 있었다. 이준수는 중앙대가 가진 깊은 역사와 전통에 이끌렸고 오랜 시간 축적된 탄탄한 커리큘럼 안에서 연기의 기본기를 제대로 다지고 싶었다고 밝혔다. 현장에서 활약하는 선배 배우들과 좋은 교수진에게 깊이 있게 배우고 싶다는 열망 역시 컸다고 덧붙였다.

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어린 시절부터 이준수를 지켜본 팬들에 대한 이야기도 빠지지 않았다. 이준수는 개인 유튜브 채널 '10준수'를 통해 대중과 꾸준히 소통하고 있다.

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길거리에서 자신을 알아보는 팬들의 반응이 예전과 확연히 달라졌다고 밝혔다. 과거에는 오랜만에 친척 조카를 만난 것처럼 "아이고 준수 왜 이렇게 컸어? 키 너무 큰 거 아니야?"라며 다가오는 경우가 많았다면 최근에는 알아보고도 말없이 사진만 찍는 경우가 많아졌다고 해 웃음을 안겼다. 실제로 타 방송에 출연한 이준수의 형 이탁수는 동생의 키가 194cm라고 전해 화제를 모으기도 했다.

아버지 이종혁과 관련한 이야기도 전했다. 어린 시절 아버지의 품에 쏙 들어왔던 이준수는 어느덧 훌쩍 성장한 모습으로 화제를 모으고 있다.

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이준수는 최근 아버지가 자신을 보며 세월을 실감했던 순간이 있었냐는 질문에 "제가 진짜 늦게까지 자랐다"며 예전에는 항상 자신이 아버지를 위로 올려다봤지만 이제는 아버지를 아래로 내려다보는 느낌이라고 말했다. 이어 "세월이 이렇게 많이 지났구나라는 생각도 들고 이제는 내가 아빠 아빠를 보살펴야겠다는 생각도 들었다"고 말했다.

대학생답게 캠퍼스 로망에 대한 질문에는 뜻밖의 대답을 내놨다. 이준수는 로망으로 "당연히 과 CC"를 꼽으면서도 매일같이 얼굴을 봐야 하는 만큼 실제로는 절대 안 될 것 같다는 생각이 들었다고 밝혔다. 이유에 대해서는 자신이 질투를 많이 한다고 솔직하게 털어놔 웃음을 자아냈다.

마지막으로 자신을 다섯 글자로 표현해달라는 질문에는 "아.직.십.준.수"라고 답했다. 어린 시절 MBC '아빠! 어디가?'에서 사랑받았던 장난꾸러기 모습 그대로 어느덧 대학생이 된 지금도 '10준수'다운 매력을 이어가고 있는 모습이다.

한편 이준수는 2013년 MBC '아빠! 어디가?'에 아버지 이종혁과 함께 출연해 큰 사랑을 받았으며 현재 개인 유튜브 채널 '10준수'를 운영하며 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com