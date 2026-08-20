[인터뷰①] '경주기행' 박소담 "이정은, 밤에 강아지 두 마리 싣고 달려와…존경하고 사랑하는 선배"

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박소담이 갑상선암 투병 당시 각별히 보살펴준 이정은을 향한 고마움을 전했다.

박소담은 20일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "정은 언니는 배우로서도 그렇고, 인간으로서도 제가 존경하고 사랑하는 사람"이라고 했다.

26일 개봉하는 '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해, 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극으로, 데뷔작 '갈매기'로 국내외 유수 영화제에서 탄탄한 연출력을 인정받은 김미조 감독의 첫 상업영화다. 박소담은 완벽한 알리바이를 위해 가족을 진두지휘하는 전략가 둘째 영주를 연기했다.

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박소담은 영화 '경주기행'을 통해 이정은과 처음으로 모녀 관계로 호흡을 맞췄다. 그는 "언니가 너무 많은 분들의 엄마 역을 맡으시더라. (한)지민 선배와 벌써 세네 번째 호흡을 맞추셔서, 정은 언니한테 '난 대체 엄마로 만날 수 있어?'라고 물어봤다. 그랬더니 엄마가 늘 간절히 원하면 이루어진다고 기다려보자고 하셨는데, 진짜 엄마로 만나서 좋았다"고 소회를 전했다.

이정은은 박소담이 갑상선암으로 투병하던 당시에도 각별한 애정을 보이며 든든한 곁을 지켰다. 박소담은 "언니는 역시 날 잘 알고 있었다. 배우로서도 그렇고 인간으로서도 존경하고 사랑하는 사람"이라며 "제가 고민이 있을 때 사소한 거라도, 언니에게 전화를 자주 하고 많이 털어놨다. 한 번은 밤에 강아지 두 마리를 싣고 집으로 달려와줬다"고 고마움을 전했다. 그러면서 "언니 부모님께서 머무르고 계신 제주도 집에서도 시간을 보냈다. 어머님, 아버님도 너무 유쾌하시고 저에게 늘 힐링을 선사해 주셨다"며 "서울에서는 언니가 밥을 해줘서 마음이 따뜻해졌다. 늘 저에게 힘이 되어준다"고 덧붙였다

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극 중에서 자매로 호흡을 맞춘 공효진과 이연을 향한 고마운 마음도 잊지 않았다. 박소담은 "정은 언니를 비롯해 효진 언니와 (이)연이는 저만의 고민상담소이자, 대피소였다. 아프고 힘든 이야기는 가족들한테 하기 힘들지 않나. 그때 '경주기행' 가족들을 만나 배우로서 쉼을 갖는 게 맞을지 솔직한 마음을 털어놨다. 그때 언니들이 '쉬어야지, 너 벌써 40개 작품 찍었는데 쉬어도 돼'라고 안심시켜 줬다. 연이도 굉장히 든든했다. '박소담 씨 인생 길어요'라고 말해주는데 심각하게 가져온 고민을 다 잊게 만들었다. 좋은 사람들을 잘 만났다"고 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com