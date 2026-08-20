'박성광♥' 이솔이, 결국 오열했다…반려견 두 마리 동시 심장병 "하늘도 무심하시지"

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[스포츠조선 정안지 기자]개그맨 박성광의 아내 이솔이가 심장병 투병 중인 반려견을 떠올리며 눈물을 흘렸다.

이솔이는 지난 19일 자신의 SNS를 통해 "사실 지금 눈 팅팅 부었다"라면서 힘든 심경을 털어놨다.

그는 "무슨 정신으로 일했는지 모를 정도로 종일 나는 겨울이(반려견) 때문에 울고 엄마는 이런 내 걱정에 울고"라며 아픈 반려견을 걱정하며 눈물을 쏟았다.

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이어 "이별은 영영 익숙할 수 없는 거다. 그럼 난 이걸 어떻게 대처해야 할까. 무너져버릴 것 같은데"라면서 두려운 마음을 내비쳤다. 그러면서 "이제야 완치를 앞두고 좀 생명력 있게 살아보고자 했는데 이러면 내가 시간이 흐르기를 바랄 수 없잖아"라고 덧붙여 안타까움을 자아냈다.

특히 이솔이는 "하늘도 무심하시지 어찌 강아지 두 마리가 동시에 심장병으로 아파서 숨도 제대로 못 쉬고 잠도 제대로 못 자고"라며 반려견 두 마리가 모두 심장병으로 투병 중인 상황을 전했다.

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그러나 이솔이는 "그래 견뎌야지. 기도 해야지. 흐르는 시간을 의미 있게 보내야지. 힘"이라면서 반려견을 위해 마음을 다잡았다.

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이어 이솔이는 어머니와 주고받은 메시지를 공개했다. 어머니는 겨울이 사진과 함께 "겨울이가 아무 걱정 말라고 활짝 웃고 있다"라고 하자, 이솔이는 "오늘 계속 안아달라고 손을 막 긁었는데 못 안아준 거 미안해서"라면서 미안한 마음을 전했다.

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앞서 박성광도 지난 4일 "갑자기 또 심해져서 급 병원행"이라면서 반려견 광복이와 병원을 찾은 모습을 공개해 걱정을 자아냈다. 당시 광복이는 심장병으로 폐수종 증상이 잦아지면서 힘겨워해 안타까움을 자아냈다. 다행히 이후 광복이는 많은 이들의 응원 속에 조금씩 회복한 것으로 전해졌다.

한편, 박성광과 이솔이는 2020년 결혼했다. 두 사람은 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에 출연하며 부부 일상을 공개한 바 있다.

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anjee85@sportschosun.com