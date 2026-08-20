심형래 '디워2', 제작완료 아닌 대본완성...'완성도 논쟁' 재점화되나

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[스포츠조선 김준석 기자] 코미디언 겸 영화감독 심형래가 19년 만에 역주행한 영화 '디 워'의 기세를 타고 후속작 '디 워 2'의 제작 완료를 알렸지만, 실제로는 대본이 완성된 단계였던 것으로 정정했다.

심형래는 20일 자신의 유튜브 채널 '영구TV' 게시판을 통해 "'디 워 2' 관련 정정 안내드린다"며 "지난 영상에 표기된 '디 워 2 제작완료'는 '디 워 2 대본완성'으로 정정한다"고 밝혔다.

이어 "시청에 오해와 불편을 드려 사과드린다"고 고개를 숙였다.

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앞서 심형래는 지난 18일 '영구TV'를 통해 최근 넷플릭스에서 다시 주목받고 있는 '디 워'의 역주행에 대한 소감을 전하며 후속작 소식을 깜짝 공개했다.

심형래는 "'디 워'가 넷플릭스에서 잘되고 있다. 축하를 너무 많이 해주셔서 감사드린다"며 "2년 뒤에 '디 워 2'가 나오니 많은 관심을 부탁드린다"고 말했다.

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특히 그는 '디 워 2'에 대해 "제작이 끝났다"고 밝히며 기대감을 끌어올렸다.

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여기에 "기존에는 한국 배급사가 맡았지만 이번에는 전 세계적인 메이저 회사가 배급을 맡는다. 어느 회사인지 말할 수 없지만 전 세계에 동시 배급한다"는 구체적인 계획까지 언급했다. 당시 발언은 여러 매체를 통해 '디 워 2 제작 완료' 소식으로 전해졌다.

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그러나 불과 이틀 뒤 '제작 완료'가 아닌 '대본 완성'이라고 바로잡으면서 '디 워 2'의 실제 제작 진행 상황에 다시 관심이 쏠리게 됐다.

'디 워 2'가 다시 수면 위로 떠오른 배경에는 전작의 예상 밖 역주행이 있다.

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2007년 개봉한 '디 워'는 최근 넷플릭스를 통해 일부 국가에 공개된 뒤 19년 만에 글로벌 차트를 역주행했다. 글로벌 OTT 순위 집계 사이트 플릭스패트롤에 따르면 지난 10일 넷플릭스 영화 부문 글로벌 6위까지 올랐으며 프랑스, 독일, 이탈리아 등 유럽 주요 국가에서는 2위를 기록했다. 20개국에서 톱10에 진입하는 등 19년 전 작품이라고는 믿기 어려운 성적을 냈다.

'디 워'는 한국 설화 속 이무기를 소재로 심형래가 연출한 SF 판타지 영화다. 2007년 개봉 당시 국내에서 약 785만 명을 동원하며 흥행에 성공했다.

다만 흥행 성적과 별개로 작품의 완성도와 연출, CG 등을 둘러싸고 평가가 크게 엇갈리며 논쟁의 중심에 서기도 했다.

그런 '디 워'가 19년이 흐른 뒤 글로벌 OTT를 통해 뜻밖의 전성기를 맞자 오랜 기간 추진돼 온 속편에도 다시 관심이 집중됐다.

심형래는 과거부터 여러 차례 '디 워 2' 제작 계획을 밝혀왔다. 최근에는 투자 유치가 마무리 단계이며 배급사와도 최종 조율 중인 것으로 전해졌다. 현재로서는 프리프로덕션 단계로, 내년 촬영을 목표로 하고 있다는 설명이다.

19년 만에 찾아온 '디 워'의 역주행과 함께 다시 한번 기대를 모으게 된 '디 워 2'. 다만 '제작 완료' 발표가 '대본 완성'으로 정정된 만큼, 이번에는 실제 촬영과 제작으로 이어져 관객들을 만날 수 있을지 관심이 쏠린다.

narusi@sportschosun.com