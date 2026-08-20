[인터뷰②] '경주기행' 박소담 "'한예종 동문' 변요한 노개런티 참여? 기사 보고 알아…티 전혀 안 내"

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박소담이 영화 '경주기행'에 노개런티로 참여한 변요한을 향해 존경심을 드러냈다.

박소담은 20일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "오빠가 노개런티로 참여한 사실을 티를 안 내서 전혀 모르고 있었다"며 "오빠의 선택이 정말 멋있단 생각이 들었다"고 했다.

26일 개봉하는 '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해, 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극으로, 데뷔작 '갈매기'로 국내외 유수 영화제에서 탄탄한 연출력을 인정받은 김미조 감독의 첫 상업영화다. 박소담은 완벽한 알리바이를 위해 가족을 진두지휘하는 전략가 둘째 영주를 연기했다.

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박소담은 '경주기행'을 통해 한국예술종합학교 동문인 변요한과 호흡을 맞췄다. 특히 변요한은 언론 시사회 당시 박소담을 향해 "학교 다닐 때부터 야무지게 연기를 잘해서 얼마나 성장했을지 궁금했다"고 밝히기도 했다.

이를 들은 박소담은 "오빠가 늦게 합류하게 됐다는 소식을 들었는데, 너무 기대되더라. 그동안 보지 못했던 배우 변요한의 모습을 볼 수 있겠다는 생각이 들었다. 워낙 학교 다닐 때부터 연기에 대한 열정이 넘쳤던 오빠여서 함께 연기하면 재밌을 것 같았다. 오빠는 정말 훌륭한 배우이다"라고 말했다.

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이어 변요한이 노개런티로 작품에 참여한 사실도 뒤늦게 알려지면서 화제를 모았다. 박소담은 "오빠가 전혀 티를 안내더라. 저희도 기사를 보고 알았다"며 "이야기를 안 하길래 속으로 '아 그랬구나~'하고 되묻지는 않았다. 제작사 대표님과의 연도 있었던 것 같은데, 정말 멋있다는 생각이 들었다"고 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com