[인터뷰③] '경주기행' 박소담 "데뷔 후 첫 2년 공백기, 불안하고 걱정됐지만…더 건강해져"

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박소담이 데뷔 후 처음으로 2년간 공백기를 보내면서 느낀 점을 털어놨다.

박소담은 20일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "처음으로 쉬다 보니, 약간의 우울감과 걱정이 들었다"며 "이젠 더 건강해진 상태"라고 했다.

26일 개봉하는 '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해, 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극으로, 데뷔작 '갈매기'로 국내외 유수 영화제에서 탄탄한 연출력을 인정받은 김미조 감독의 첫 상업영화다. 박소담은 완벽한 알리바이를 위해 가족을 진두지휘하는 전략가 둘째 영주를 연기했다.

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박소담은 2023년 개봉한 '유령' 이후 3년 만에 스크린에 복귀했다. 그는 "제가 암 수술하고 나서 영화 '유령' 인터뷰에서 '저 이제 괜찮아요'라고 말씀드렸는데, 지금 보니 사실은 괜찮지가 않았다. 드라마 '이재, 곧 죽습니다'를 촬영하고 나서도 제 삶을 다시 돌아봤다. 촬영 후 힘든 시간을 보내고 있었는데, 그 해 겨울에 정말 하고 싶었던 작품이 들어왔다. 근데 장르가 한 겨울에 찍는 야외 액션이었다. 너무나 참여하고 싶었는데, 폐 끼칠 것 같아서 못 할 것 같다고 말씀드렸다. 결국엔 못 하게 됐고, 겨울에 쉬고 나서 다음 해 봄에 '경주기행'을 만났다. 아마 그 작품을 찍었으면, '경주기행'에 에너지를 마음껏 쏟지 못했을 거다"라고 말했다.

투병 이후 달라진 자신의 삶과 마음가짐에 대해서도 솔직한 속내를 털어놨다. 박소담은 "데뷔 후 2년 동안 쉰 게 처음이었다. 2년 전 '경주기행'을 촬영하고 영주로 관객 분들에게 인사를 드리게 됐다. 물론 2년 동안 쉬어 본 적이 없다 보니, 약간의 우울감과 걱정은 있었다. 그래도 시간이 빨리 흘러갔고, 제 주변 가까운 지인 분들에게 위로를 받았다. 이제는 더 건강해진 상태이고, 무언가를 받아들일 준비가 됐다. 요즘 저는 너무 기분이 좋다. 매일 아침 '오늘은 얼마나 재밌을까' 하면서 일어난다"고 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com