'강도 잡은 훈남' 장동윤, 입학 15년 만에 한양대 졸업…'졸업생' 뜨자 눈물 펑펑

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 장동윤이 입학 15년 만에 한양대학교 졸업생이 된 벅찬 마음을 드러냈다.

장동윤은 20일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 눈물을 쏟는 이모티콘과 함께 한 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 한양대학교 포털사이트 화면에 장동윤의 학적 상태가 '졸업생'으로 변경된 모습이 담겼다. 2011년 입학 후 무려 15년 만에 졸업을 맞은 장동윤은 눈물 이모티콘 하나로 남다른 감회를 대신했다.

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소속사 BH엔터테인먼트에 따르면 장동윤은 이날 오후 한양대학교 서울캠퍼스 올림픽체육관에서 열린 2025학년도 후기 학위수여식을 통해 학사 학위를 받는다.

1992년생인 장동윤은 한양대학교 경제금융학부 11학번이다. 특히 그의 대학 생활은 배우 데뷔와도 깊은 인연이 있다.

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장동윤은 2015년 대학교 3학년 재학 당시 서울 관악구의 한 편의점에서 흉기를 든 강도의 검거를 돕고 뉴스에 등장해 화제를 모았다. 당시 장동윤은 친구들과 범인을 발견한 뒤 눈치를 채지 못하도록 112에 신고했고, 친구와 대화하는 척하면서 경찰에 위치와 현장 상황을 전달해 검거에 기여했다.

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이후 뉴스 인터뷰에 등장한 장동윤의 훈훈한 외모까지 주목받으며 '강도 잡은 한양대 훈남'으로 온라인에서 화제가 됐고, 연예기획사로부터 제안을 받아 배우의 길에 들어섰다. 2016년 웹드라마 '게임회사 여직원들'을 통해 본격적으로 연기 활동을 시작했다.

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배우 활동이 바빠지면서 졸업까지는 오랜 시간이 걸렸다. 장동윤은 과거 예능 프로그램에서 연기 활동과 학업을 병행하느라 오랫동안 대학 4학년 신분으로 지내고 있다는 사실을 털어놓기도 했다.

그만큼 15년 만의 졸업을 축하하는 응원도 이어졌다. 이날 한양대학교 경제금융대학 건물 앞에는 "우리 동윤이 15년 만에 졸업합니다", "빛나는 미모 장동윤 축" 등의 문구가 담긴 플래카드까지 등장해 눈길을 끌었다.

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대학생 시절 우연히 뉴스에 등장한 일을 계기로 배우가 된 장동윤이 10년 넘게 연기 활동을 이어온 끝에 마침내 '한양대 졸업생'이라는 또 하나의 타이틀을 얻게 됐다.

한편 장동윤은 '학교 2017', '미스터 션샤인', '땐뽀걸즈', '조선로코-녹두전', '오아시스', '정신병동에도 아침이 와요', '모래에도 꽃이 핀다', '사마귀: 살인자의 외출' 등 다양한 작품에 출연하며 활동을 이어왔다.

olzllovely@sportschosun.com