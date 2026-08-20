16기 옥순, '두 번째 이혼' 표현에 선 긋기 "사실과 달라..혼인신고 후 바로 정리"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 16기 옥순이 재혼 발표 5개월 만에 파경을 알린 가운데, 일각에서 나온 '두 번째 이혼'이라는 표현에 대해 사실관계를 바로잡았다.

16기 옥순은 20일 자신의 사회관계망서비스에 "기사 중 일부가 '두 번째 이혼'으로 표현되고 있어 이 부분은 바로잡고 싶다"며 글을 올렸다.

그는 "앞서 말씀드린 것처럼 당시 혼인신고 후 부모님 말씀을 듣고 바로 다시 정리하기로 했던 부분이고, 이후에도 우리는 잘 지내다 서로 맞지 않는 부분들로 헤어지게 된 것"이라며 "따라서 이번 일을 '두 번째 이혼'으로 표현하는 것은 사실과 다르다"고 설명했다.

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그러면서 "이 부분이 다르게 전달되지 않았으면 하는 마음에 짧게 말씀드린다"고 덧붙였다.

앞서 옥순은 이날 재혼 발표 5개월 만에 파경 소식을 전했다. 그는 "지난 3월 결혼 소식을 전해드렸고 결혼식은 올리지 않기로 했다는 이야기도 함께 전했다"며 "당시 혼인신고도 했는데 그 사실을 아신 부모님께서 내가 이전의 일로 한 번 큰 아픔을 겪었던 만큼 이번에는 너무 서두르지 말고 조금 더 천천히 신중하게 생각했으면 좋겠다고 말씀하셨다"고 밝혔다.

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결국 옥순은 이전 이혼으로 부모님께 걱정과 상처를 드렸던 점이 마음에 남았고, 부모님의 뜻에 따라 혼인신고를 다시 정리했다고 설명했다.

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옥순은 "이후에도 우리는 평소처럼 서로의 곁에서 잘 지냈다. 그러다 함께하는 시간이 지나면서 서로 조금씩 맞지 않는 부분들이 생겼다"며 "오랜 고민과 대화 끝에 각자의 길을 가기로 결정했다"고 결별을 알렸다.

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그러면서 "지난 3월 결혼 소식을 전하며 결혼식을 하지 않는 대신 그 비용을 응원해 주신 분들과 나누고 싶다고 말씀드렸던 것도 기억하고 있다"며 "꼭 지키고 싶었던 약속이었지만, 이후 예상하지 못했던 상황의 변화로 계획대로 이어가지 못하게 됐다. 혹시 기다려주셨던 분들이 계셨다면 이 부분은 진심으로 죄송하다는 말씀 드리고 싶다"고 밝혔다.

한편 옥순은 SBS PLUS·ENA '나는 솔로' 16기 돌싱특집에 출연해 얼굴을 알렸다.