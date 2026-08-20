'정철원과 파경' 김지연 "두 돌 子 내 약점이자 협박 수단" 눈물의 심경

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[스포츠조선 이지현 기자] '러브캐처' 출신 김지연이 아들의 두 번째 생일을 앞두고 지난 시간을 돌아보며 가슴 아픈 속내를 털어놨다. 특히 임신 때부터 아이가 자신의 '약점이자 협박의 수단'이 됐다고 고백해 눈길을 끌었다.

김지연은 20일 자신의 SNS에 "곧 두 번째 생일을 앞둔 내 작은 세포씨"라는 글과 함께 아들과 생일 케이크를 앞에 두고 찍은 사진을 공개했다.

사진 속 김지연은 아들을 품에 꼭 안은 채 함께 촛불을 바라보고 있다. 두 사람의 얼굴에는 케이크 크림이 묻어 있어 다정한 모자의 한때를 엿보게 한다.

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그러나 김지연이 함께 남긴 글에는 아들을 품에 안기까지, 또 출산 후 홀로 감내해야 했던 힘겨운 시간에 대한 고백이 담겼다.

김지연은 "내가 내디딘 발걸음이 모두 너에게 가는 길이었음을. 그토록 기다리던 너를 만나던 날, 나는 어떤 일이 있어도 네 세상을 지키겠다고 다짐했었다"고 운을 뗐다.

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이어 "너를 지키려 걸어왔던 길들이 얼마나 고될지언정, 나는 수억 번을 돌아가더라도 똑같이 너를 내 품에 안을 거야"라며 아들을 향한 각별한 애정을 드러냈다.

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육아 과정에서 느꼈던 솔직한 감정도 숨기지 않았다. 김지연은 "어떤 날은 삶이 너무 버거워 쉬지 않고 우는 너를 원망했던 날도 있었다"고 털어놨다.

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특히 "네가 뱃속에 있을 때부터 태어나서까지 늘 내 약점이자 협박의 수단이 되는 게 너무 끔찍해서, 너를 포기하는 게 너를 위한 선택인가 바보 같은 착각을 한 적도 있었다"고 고백했다.

당시 극도로 힘겨웠던 심경도 전했다. 그는 "그때 나는 숨만 붙어 있을 뿐 죽어가는 중이었는데, 퉁퉁 부은 얼굴로 나지막이 마지막 인사를 하는 나에게 방긋 웃어주는 너를 보니 내가 얼마나 못난 엄마였는지 알았고, 그렇게 다시 너를 안았다"고 회상했다.

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김지연은 자신의 선택들이 결국 아들을 지키기 위한 것이었다고 강조했다. 그는 "이러나저러나 최선을 다했음에도 계획처럼 안 된 부분도 있지만, 모든 선택이 너를 지키기 위함이었음을 언젠가는 이해해주길"이라고 적었다.

이어 "부족한 나한테 와줘서, 그럼에도 누구보다 밝은 아이가 되어줘서 고맙다"며 "못난 엄마가 드디어 눈물을 거두었을 땐 훌쩍 자라 있던 내 아가야, 나는 너한테 올바른 세상만 보여주고 싶다"고 애틋한 마음을 전했다.

끝으로 "느려도 좋고 남들과 달라도 좋으니, 지금처럼 밝고 올곧게만 커주렴"이라며 두 돌을 앞둔 아들의 앞날을 응원했다.

한편 김지연은 2019년 Mnet 연애 예능 '러브캐처'에 출연하며 얼굴을 알렸다. 이후 프로야구 선수 정철원과 공개 열애를 이어가던 중 혼전임신 소식을 알렸고, 2024년 아들을 품에 안았다.

두 사람은 지난해 12월 결혼식을 올렸으나 한 달 만에 파경 소식이 전해졌다. 이후 김지연 측은 법률대리인을 통해 정철원의 폭력과 외도 의심 정황, 생활비 및 양육비 미지급 등을 주장했고, 양측의 입장이 엇갈리면서 법적 공방을 이어왔다.

olzllovely@sportschosun.com