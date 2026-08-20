'80세' 선우용여, 2억 슈퍼카 타고 시속 200km 질주…"운전 경력만 60년"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 선우용여가 남다른 자동차 사랑과 60년에 달하는 운전 경력을 자랑했다.

20일 선우용여의 유튜브 채널에는 '새 차 보러간 82세 선우용여가 홀딱 반한 2억짜리 외제차의 정체'의 제목으로 자동차 주행 체험에 나선 선우용여의 모습이 공개됐다.

이날 선우용여는 자동차를 둘러보며 자연스럽게 자신의 오랜 운전 경력을 풀어놨다. 그는 과거 국내 자동차 모델로 활동했던 시절을 떠올리며 "우리나라 최초 국산 자동차 여성 모델이었다"고 말했다. 당시 자동차를 직접 타고 다녔다는 선우용여는 "결혼할 때까지 3~4년 탔다"며 첫 차의 번호까지 기억해냈다.

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특히 선우용여는 젊은 시절 운전 중 겪었던 웃지 못할 일화도 공개했다. 사극 촬영 때문에 한복을 입고 머리를 한 채 운전하던 당시 길에서 자신을 쳐다보던 남성이 앞차를 들이받았다는 것.

선우용여는 "아저씨가 나를 보다가 앞차를 받았다"며 촬영 일정 때문에 급했던 자신이 사고를 당한 앞차 운전자에게 "저 아저씨가 날 보다가 받았는데 좀 용서해 달라"고 부탁했다고 회상했다. 다행히 상대방이 이를 받아들여 현장을 떠날 수 있었다며 "그때는 그게 통했다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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미국 생활 당시에는 캐딜락을 탔고, 한국에 돌아온 뒤에는 BMW를 여러 차례 바꿔가며 탔다고. 자동차 도난을 당했던 황당한 경험도 있었다. 아침에 나와 보니 차가 사라져 새 차를 구입했는데, 이후 범인을 잡고 도난당했던 차까지 되찾았다고 밝혔다. 결국 이미 새 차를 산 상황이라 되찾은 차는 다시 팔았다고 설명했다.

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고가 수입차를 타면서도 차에 흠집이 나는 것에는 크게 개의치 않는다고 했다. 선우용여는 "긁혔어? 그냥 고치면 돼. 나만 다치지 않으면 되는 거지"라며 "차가 부딪히는 순간 '내가 크게 다칠 걸 얘가 막아주는구나. 땡큐'라는 생각이 든다"고 자신만의 자동차 철학을 전했다.

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이후 본격적인 주행 체험에 나선 선우용여는 자신의 운전 경력을 묻자 "60년 됐어"라고 답해 놀라움을 안겼다. 이날 체험 차량은 700마력이 넘는 고성능 차량이었다.

그러나 선우용여는 좀처럼 겁먹지 않았다. 속도가 올라가자 오히려 "안 센 것 같은데"라고 말했고, 차량이 시속 200km까지 올라갔다는 설명에도 "괜찮아, 괜찮아"를 연발했다. 함께한 강사 역시 "즐기시는 분"이라며 놀라워했다.

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시속 200km에도 끄떡없던 선우용여를 긴장하게 만든 건 따로 있었다. 바로 드리프트였다.

차량이 미끄러지며 회전하자 선우용여는 곧바로 "됐어. 고마워. 됐어"를 반복했다. 이어 "눈 올 때 사고 났을 때 내가 이런 느낌이었다"며 과거 BMW를 타고 촬영을 다녀오다 눈길에서 미끄러졌던 기억을 떠올렸다.

급기야 "그만해"를 외친 선우용여는 "나는 운전을 많이 해보고 경험이 있지만 보통 엄마들은 기절하는 일"이라며 "아주 어지러울 뻔했다"고 털어놔 웃음을 더했다.

한편 선우용여는 1945년생으로 올해 80세다. 1965년 TBC 1기 무용수로 데뷔한 뒤 배우로 전향해 드라마와 영화, 예능을 넘나들며 활발한 활동을 펼쳐왔다.

olzllovely@sportschosun.com