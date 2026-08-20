'길랑-바레 투병' 소수빈, 휠체어 타더니 기적의 회복…"운동·음주 가능" 감격

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 소수빈이 길랑-바레 증후군 투병 후 건강을 상당 부분 회복한 근황을 전했다.

20일 성시경의 유튜브 채널 '부를텐데'에는 소수빈과 작곡가 권지은이 출연한 영상이 공개됐다.

이날 성시경은 소수빈을 반갑게 맞으며 무엇보다 그의 건강 상태부터 챙겼다. 성시경은 "얼마 전에 우연찮게 같이 술을 먹었는데 일단 몸이 많이 좋아졌다고 해서 다행"이라고 말했다.

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이에 소수빈은 "건강을 좀 회복했다"고 밝히며 이전보다 한층 좋아진 상태를 전했다. 특히 소수빈은 최근 병원을 찾아 의료진으로부터 운동을 시작해도 된다는 이야기를 들었다고 했다. 그는 "그때 '더 시즌즈' 방송을 하고 병원에 가서 이야기를 했는데 '그래도 먹어도 된다. 잘 조절하면서 운동도 시작해라'고 하더라"며 "그래서 운동도 하고 있다"고 설명했다.

술도 조금씩 다시 즐길 수 있을 만큼 건강을 되찾았다고. 소수빈은 "저도 일 끝나고 홀짝홀짝하다가 또 딱 불러주셔서 가서 맛있게 얻어먹었다"고 웃었다.

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성시경은 "의사가 먹으라고 할 정도면 진짜 괜찮은 거다. 의사는 웬만하면 그냥 다 먹지 말라고 한다"며 "진짜 좋아진 거라서 다행인 것 같다"고 안도했다.

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앞서 소수빈은 지난 5월 KBS2 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에 출연해 길랑-바레 증후군으로 투병한 사실을 처음 공개했다.

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당시 소수빈은 길랑-바레 증후군에 대해 근육 마비가 올 수 있는 질환이라고 설명하며 심각한 경우 호흡에 영향을 줄 수 있다는 의료진의 설명을 듣고 큰 두려움을 느꼈다고 털어놨다. 실제로 약 2주 동안 병원에 입원해 휠체어를 타고 다니며 치료를 받았다고 밝혔다.

치료 이후에는 노래를 부를 수 있을 정도로 호흡 기능을 회복하고 걸어 다닐 수 있게 됐지만 당시만 해도 "아직 달리기나 팔씨름은 못 한다"고 설명했다. 평소 술을 좋아한다는 소수빈에게 성시경이 "의사 선생님에게 마셔도 된다는 얘기를 듣고 와라"고 당부하자 소수빈은 무알코올 음료를 마시고 있다며 "금방 회복된다고 했다. 얼마 안 남았다"고 밝히기도 했다.

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그로부터 약 3개월이 지난 현재는 의료진으로부터 운동을 시작해도 된다는 이야기를 듣고 일상생활의 폭을 넓혀가고 있는 상황. 투병 당시 휠체어에 의지해야 했던 소수빈이 한층 건강해진 모습으로 성시경과 다시 만나 회복 근황을 직접 전해 반가움을 더했다.

길랑-바레 증후군은 말초신경계에 영향을 미치는 급성 신경계 질환으로 근력 저하와 마비, 감각 이상 등이 나타날 수 있다. 증상이 심한 경우 호흡근까지 영향을 받을 수 있어 의료적 관찰과 치료가 필요하다.

olzllovely@sportschosun.com