'임요환♥' 김가연, '600억 부자' 소문 사실이었다 "父 개인 재산은 아냐..동안母 첩 소문 나기도"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 김가연이 친정의 재력에 대해 솔직하게 털어놨다.

20일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 '최강동안 55세 김가연! 8살 연하 임요환 꼬신 방법 최초 공개(재산 600억)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 김가연은 부친이 300억 재력가라는 소문에 대해 "그랬었다. 600억 정도"라고 말해 놀라움을 자아냈다. 이어 "아버지가 사업체를 하시는데 그게 굉장히 잘되기도 했고, 사무실에 갔다가 경리 언니들이 하는 이야기를 내가 잠깐 들은 거다"라며 "회사의 재산이지 아버지의 개인 재산은 아니다"라고 덧붙였다.

Advertisement

또 김가연은 모친에 대해 "어머니가 치맛바람이 있는 건 확실하다. 내가 그걸 되게 싫어했다. 옛날에 육성회장하셨는데 학교에 뭐 할 거는 없는지 보러 오기도 했는데 어머니가 오는 게 싫었다"고 말했다.

그는 "어머니가 너무 예뻐서 학교에 오면 언니냐고도 했다. 한때는 어머니가 첩이라는 소문도 있었다. 그런 이야기를 듣는 게 너무 싫어서 어머니가 학교에 오는 게 싫었다"고 털어놨다.

Advertisement

이날 이지혜는 임요환에게 "결혼할 때 고민이 많았을 것 같다. (김가연이) 초혼이 아니었고, 아이도 있는 상황이었는데 갑자기 광주 유지에 600억이라는 말 듣고 혹시 흔들렸냐"고 물었다.

Advertisement

이에 임요환은 "처음 만났을 때는 몰랐고, 주변 사람들이 이야기해 줘서 '아, 그래?' 싶었다"고 솔직하게 답했다. 그는 "그때는 나 스스로에게 만족하던 시절이라 딱히 중요하지는 않았지만 나쁠 이유는 전혀 없었던 것 같다"고 말했다.

Advertisement

한편 김가연은 2011년 8세 연하 프로게이머 임요환과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.