전진, ♥류이서와 결혼 후 달라진 생일..매년 생일상 감동 "어릴 땐 큰 기억 없어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 전진이 류이서와 결혼 후 매년 생일상을 받았다고 밝혔다.

20일 유튜브 채널 '내사랑 류이서'에는 '카메라 앞에서 살벌하게 싸운 전진♥류이서 부부 (남편 생일날..)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 류이서는 남편 전진의 생일을 맞아 직접 생일상 준비에 나섰다. 능숙하게 요리를 준비하는 모습에 제작진이 "생일상을 차려줬냐"고 묻자 류이서는 "매일 차려줬다"고 답했다.

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이날 류이서는 소고기 전복미역국을 비롯해 멸치 견과류 볶음, 오이탕탕이, 소불고기 등을 손수 만들었다. 옆에서 이를 지켜보던 전진은 "우리 아내가 미역국 잘 끓인다"며 아내를 자랑했다.

류이서는 멸치볶음에 견과류를 넣은 이유에 대해 "남편이 견과류를 넣어야지 먹는다. 평상시에는 잘 안 먹는다"며 남편의 입맛을 고려했다고 설명했다. 이에 전진은 "난 여기에 견과류가 있는 게 맛있다"며 애교 섞인 반응을 보였다.

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류이서가 차린 생일상을 함께 맛본 제작진도 엄지를 치켜세우며 칭찬했다. PD는 "하는 건 어설프게 하는데 맛있다"고 감탄했고, 전진은 "손맛이 있다. 꼭 칼질을 잘한다고 요리를 잘하는 게 아니다"라며 아내 편을 들었다.

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결혼 후 매년 전진의 생일상을 차려왔다는 류이서는 "결혼 후에는 집에서 내가 해주는 식이다. 여러 명이 한 적도 있지만 파티처럼 한 건 아니고 오빠 친구들과 같이 술 마시는 정도"라고 밝혔다.

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전진은 어린 시절 생일에 대한 기억에 대해 "학교 다닐 때는 거의 친구들과 춤 연습하느라 그렇게 (생일에 대한) 큰 기억은 없는 것 같다"고 털어놨다.