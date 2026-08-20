한가인, '상위 1% 영재' 남매 얼굴 가린 진짜 이유…"영상 다 지우라고 할까봐"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 한가인이 자녀들의 유튜브 출연 욕심에도 얼굴을 공개하지 않는 이유를 밝혔다.

한가인은 20일 자신의 유튜브 채널을 통해 SNS에서 화제가 된 라면 레시피를 직접 만들어 먹어보는 콘텐츠를 공개했다.

본격적인 먹방에 앞서 한가인은 방학을 맞아 자녀들과 함께 보내고 있는 일상을 전했다. 특히 평소 한가인의 먹방을 지켜보던 딸이 직접 출연하고 싶다는 의사를 적극적으로 드러냈다고 밝혔다.

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한가인은 딸에 대해 "평소 제가 먹방하는 걸 보면서 본인이 표현하면 더 잘할 수 있을 것 같다고 한다. '엄마, 표현은 그거밖에 못 하냐'는 얘기를 많이 했다"며 "그래서 한번 해보고 싶다고 했다"고 전해 웃음을 자아냈다.

딸뿐만 아니라 자녀들이 한가인의 유튜브 출연에 상당한 관심을 보이고 있다고. 한가인은 "아이들이랑 찍을 때 얼굴을 공개하지 않고 있지 않나. 그런데 아이들이 그렇게 같이 출연하고 싶어 한다"며 "주기적으로 '엄마, 나는 언제 출연하냐', '이런 콘텐츠를 한번 찍고 싶다'면서 아이디어도 준다"고 말했다.

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그러면서도 한가인은 당분간 자녀들의 얼굴을 공개하지 않겠다는 생각을 분명히 했다. 아직 어린 자녀들이 현재 내린 결정을 훗날 후회할 가능성까지 생각한 선택이었다.

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한가인은 "나중에 '왜 내 얼굴을 공개했냐'고 할 수도 있다. 지금은 본인들의 의사지만 나중에 저한테 영상을 다 지우게 하는 불상사가 생기면 안 되지 않나"라며 "아직 어려서 그 아이들의 의지라고 하기에는 조금 어려움이 있지 않을까 싶다"고 설명했다.

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이어 "당분간은 얼굴을 조금 가리려고 한다"면서도 "본인들이 너무너무 같이 출연하고 싶어 해서 그렇게 하고 있는 점 양해 부탁드린다"고 덧붙였다.

자녀의 미디어 노출을 두고 부모로서 신중한 태도를 보이면서도 아이들의 출연 욕구 자체는 존중해 얼굴을 가린 채 콘텐츠에 함께하는 절충안을 택한 셈이다.

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한편 한가인은 배우 연정훈과 2005년 결혼해 2016년 딸 제이 양, 2019년 아들 제우 군을 얻었다. 한가인의 자녀들은 남다른 영재성으로도 여러 차례 화제를 모았다.

한가인은 과거 첫째 딸 제이 양이 40개월 무렵 별도로 가르쳐주지 않았는데도 한글과 영어를 읽기 시작해 영재 검사를 받았고, 검사 결과 상위 1%가 나왔다고 밝힌 바 있다. 또한 둘째 아들 제우 군 역시 영재 검사에서 영재 판정을 받은 사실을 공개했다. 이에 두 자녀 모두 영재 판정을 받아 영재원에 다니고 있다고 밝혔다.

olzllovely@sportschosun.com