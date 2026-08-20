"1위 하니까 용돈 2천만원 줘" 빅뱅도 놀란 에픽하이 클래스..알고보니 "꿀리기 싫어서"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 에픽하이의 '2천만 원 용돈'의 진실이 20년 만에 밝혀졌다.

20일 에픽하이의 유튜브 채널에는 '가족 모임 ft. 빅뱅'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 대성은 에픽하이의 첫인상에 얽힌 기억을 떠올렸다. 그는 "우리 첫 방송이 (대기실에서) 형들이 옆방이었는데 서로 붙어있는 방이었다. 벽이 가벽처럼 얇았다"고 회상했다.

Advertisement

이어 "형들이 그때 아마 1위를 했다. 우리는 다음 사전녹화를 준비하고 있었는데 갑자기 타블로 형이 1위 받고 들어오더니 당시 기획사 사장님 이름을 외치면서 '만세! 용돈을 2천만 원을 꽂아주네'라고 했다. 내가 그걸 듣고 '어떻게 용돈을 그렇게 받지? 진짜 록스타는 저런 사람이구나' 싶었다"며 당시를 떠올렸다.

이에 타블로는 "실제 상황은 우리는 용돈을 2천 원도 받은 적이 없다"고 고백했다. 그는 "너네가 옆방에 있는 걸 알았다. 너네는 YG 아니냐. 그런데 우리 회사는 겨우 회사였다. 사업자 등록증이 겨우 있는 곳이었다"며 당시 소속사의 열악한 상황을 설명했다. 투컷도 "우리 회사는 중소도 아니고 소였다. 직원도 두 명뿐이었다"고 거들었다.

Advertisement

타블로는 당시 왜 2천만 원이라는 거액의 용돈을 언급했는지도 밝혔다. 그는 "약간 꿀리기 싫었다. 옆에 YG가 있고, 너네는 멤버들도 많고 스태프도 많고 삐까뻔적해보이는데 우리는 1위 했는데 너무 초라해서 약간 블러핑(허세)을 한 거다"라고 털어놨다.

Advertisement

투컷은 "그냥 너네 들으라고 한 거였다"고 했고, 타블로는 "그런 것도 있지만 주변에 신인가수들도 있었다. 그 회사들이 들으면 자기네 가수들한테 좀 더 잘 챙겨주라는 거였다. 우리는 너무 안 챙겨주니까"라고 말했다. 단순한 허세가 아니라 후배 가수들이 소속사로부터 제대로 대우받길 바라는 마음에서 나온 행동이었다는 것.

Advertisement

투컷은 "그래도 2천만 원은 너무 심했다"며 웃었고, 타블로는 "나도 모르게 그게 나온 거다"라고 말했다. 태양은 "나도 정확히 기억한다. 정말 떠들썩하게 했다. 그 대기실에 있던 모든 사람들이 들을 수 있었다"고 떠올렸다.

타블로는 "너무 분해서 기회가 될 때마다 했다. 그래서 다른 회사들이 신인들이라도 잘 챙겨주길 바란 거였다"고 말했다.