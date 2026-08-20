BTS 정국, 하이브 주식 84억 날릴 뻔…재력가 노린 해킹 총책, 징역 20년 선고

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) 정국 등 국내 재력가들을 노린 해킹 조직의 총책이 1심에서 징역 20년을 선고받았다.

20일 서울중앙지법 형사합의31부(박준석 부장판사)는 특정경제범죄가중처벌법상 사기, 정보통신망법 위반 등 혐의로 기소된 중국 국적 전모(37)씨에게 징역 20년을 선고했다.

전씨 일당은 2023년 8월부터 지난해 1월까지 국내 재력가들의 개인정보를 불법 수집한 뒤 피해자 명의로 휴대전화 회선을 개통해 금융계좌와 가상자산 계정 등에 접근하는 수법으로 약 380억원을 빼돌린 혐의를 받는다.

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범행 대상에는 BTS 정국을 비롯해 대기업 회장·대표 등 기업인과 유명 연예인, 인플루언서 등이 포함됐다.

특히 정국은 약 84억원 상당의 하이브 주식을 탈취당할 위기에 처했던 것으로 알려졌다. 다행히 소속사가 피해 사실을 인지한 직후 지급정지 등 조치에 나서 실제 금전적 손실로 이어지지는 않았다.

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재판부는 "대한민국의 재력가들을 범행 대상으로 물색해 재산을 탈취했다"며 "피해자들은 통상의 보이스피싱과 달리 아무런 귀책사유 없이 무방비 상태에서 재산을 빼앗겼다"고 지적했다.

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이어 "피해액이 수백억원에 이르고 피해 회복도 전혀 이뤄지지 않았다"며 "피해자 개인뿐 아니라 대한민국 금융 시스템의 근간을 흔드는 중대한 범죄"라고 양형 이유를 밝혔다.

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전씨는 지난해 5월 태국에서 인터폴 공조로 검거됐으며 같은 해 8월 국내로 송환된 뒤 9월 구속기소됐다.

한편 방탄소년단은 지난 3월 완전체 앨범 'ARIRANG'을 발매한 뒤 대규모 월드투어 'ARIRANG'을 진행 중이다. 현재 북미 투어에 한창인 방탄소년단은 오는 22~23일 캐나다 토론토에서 공연을 이어간다.

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olzllovely@sportschosun.com