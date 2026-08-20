노윤서 '결혼 로망' 깨뜨린 조정석…♥거미와 현실 부부 모먼트에 '폭소' ('산지직송3')

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 조정석이 아내인 가수 거미와의 결혼 생활부터 현실 부부의 모습까지 솔직하게 언급하며 웃음을 안겼다.

20일 방송된 tvN '언니네 산지직송 시즌3'에 특급 게스트 조정석이 깜짝 등장했다.

이날 태안에 도착한 사 남매는 제작진으로부터 "'락(樂) 페스티벌'에 참여한다"라는 이야기를 듣고 궁금증을 드러냈다.

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이때 초특급 초대 가수로 조정석이 라이브와 함께 깜짝 등장했고, 현장은 순식간에 열광의 도가니로 변했다. 특히 염정아를 비롯한 세 자매는 흡사 열성팬 난입 현장을 방불케 하는 리액션으로 웃음을 자아냈다. 또한 평소 롤모델로 조정석을 꼽아온 찐팬 강유석은 "오늘 잠 못 잘 것 같다"라며 급격히 얼어붙어 폭소를 더했다. 이에 조정석은 "반갑게 맞아주셔서 감사하다"라며 환하게 웃었다.

그때 염정아는 조정석의 아내이자 가수 거미를 언급하며 "거미랑 정석이랑 저렇게 노래 잘하는 사람 둘은 노래방 가냐"라고 물었고, 조정석은 "연애할 때 노래방 많이 갔다"라고 답했다. 그러자 염정아는 "거기 나도 데려가지. 노래 안 하고 듣고 싶다"라고 해 웃음을 안겼다.

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조정석은 "집에 스피커 달린 마이크로 같이 노래하기도 한다"라며 결혼 생활을 전했다. 이에 염정아는 "거미랑 노래하고 좋겠다"라며 부러움을 드러내자, 조정석은 "맞다"라고 인정했다.

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노윤서는 "조정석, 거미 선배님들 때문에 결혼 로망이 있다. 너무 아름다운 모습만 봤다"라고 하자, 조정석은 "또 결코 그렇진 않다"라며 받아치며 현실 부부의 모습을 언급해 웃음을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com