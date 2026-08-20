"母 최진실 천불 난다고?" 최준희, 50kg 빼고 쏟아진 악플에 분노

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[스포츠조선 정안지 기자]고(故) 배우 최진실의 딸 최준희가 자신의 체중을 둘러싼 악성 댓글에 불편한 심경을 드러냈다.

최준희는 20일 자신의 SNS를 통해 일부 네티즌들의 체중 관련 악플에 대해 직접 대응했다.

그는 "제발 나한테 살찌라고, 뭐 기아 같다느니 뭐 같다느니 악플 좀 달지 마라"며 불쾌한 심경을 드러냈다. 이어 그는 "나는 다이어트 보조제를 먹고 있기 때문에 살이 찔 수가 없다. 미안하다"라고 덧붙였다.

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또한 최준희는 "'준희 양 살 좀 찌워요. 하늘에서 엄마가 속에 천불 나실 것 같아요'와 '예쁘지도 않고 징그럽기만 하다. 남자들이 딱 싫어할 몸매' 중 뭐가 더 화가 날까"라고 적으며 체중을 두고 이어지는 악성 댓글에 대한 답답한 마음을 토로했다.

최준희는 과거 루푸스 투병 과정에서 스테로이드 부작용으로 체중이 96kg까지 증가했다. 이후 다이어트를 통해 무려 50kg가량 감량에 성공, 현재는 41kg의 체중을 유지하고 있는 것으로 알려졌다. 이 과정에서 최준희의 지나치게 마른 듯한 모습이 공개될 때마다 네티즌들 사이에서 체중을 둘러싼 다양한 반응이 나오기도 했다.

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한편 최준희는 고 최진실과 고 조성민의 딸로 현재 SNS와 유튜브 등을 통해 인플루언서로 활동하며 일상을 공유하고 있다. 최준희는 지난 5월 11살 연상의 비연예인과 결혼했다.

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anjee85@sportschosun.com