기안84, ♥이상형 '봉지은' 닮은 가희와 데이트...AI 여친에 현타 "자괴감 느껴" ('기이안연애')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 기안84가 AI 파트너 가희와 첫 데이트를 즐겼다.

20일 첫 방송된 SBS 신규 예능 '나의 AI 파트너-기이안 연애'(이하 '기이안 연애')에서는 기안84가 태블릿 속 AI 파트너와 데이트하는 모습이 그려졌다.

이날 기안84는 자신을 "아직 결혼 안 하고 살고 있는 노총각 만화가 방송인"이라고 소개했다. 이어 "결혼 안 해야겠다는 생각은 아니었는데 막상 하는 게 겁나는 것도 있고, 누군가를 책임지지 않는다는 그런 자유가 있고, 혼자인 게 편한 것도 있고, 시간은 그렇게 계속 흘러가고 있는 상황인 것 같다"고 결혼에 대한 생각을 털어놨다.

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기안84는 AI와 사랑에 빠질 수 있을 것 같으냐는 질문에 "애초에 불가능할 거라고 생각했다"고 답했다.

그는 "기계랑 연애하는 거니까 몰입이 될까 싶다. 몰입이 진짜 하나도 안 되면 못할 것 같다. '어차피 기계니까' 이렇게 생각하고 그렇게만 될까 봐. 친구처럼만 돼도 다행이라고 생각이 든다"며 솔직한 마음을 밝혔다.

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이후 기안84는 자신의 취향과 정보를 사전에 반영해서 만든 AI 파트너 가희와 첫 만남을 가졌다.

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자신이 꿈꿔왔던 이상형인 웹툰 '복학왕' 속 봉지은 캐릭터와 똑 닮은 외모의 가희가 등장하자 기안84는 환한 미소를 지었다. 하지만 이내 "진짜 별 짓거리를 다한다"며 헛웃음을 지었다.

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특히 식당에서 메뉴를 주문하는 과정에서는 창피함을 감추지 못했다. 그는 "체면이라는 게 있는데 누가 그걸 옆에서 보는 게 창피해서 자괴감이 좀 왔던 것 같다"고 털어놨다.

급기야 메뉴를 주문하는 동안 가희가 계속 말을 이어가자 기안84는 급히 음소거 버튼을 눌렀다. 이어 "옆에 사람이 오면 조용히 해달라"고 부탁해 웃음을 자아냈다.

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이후 기안84는 태블릿을 들고 가희와 함께 산책에 나섰다. 그는 "식당에서는 '내가 컴퓨터랑 이야기하고 있구나' 했는데 밖으로 나왔을 때는 내 감정이 동요해서 그런지 몰라도 따사로운 햇살, 젊음의 홍대 거리를 이 친구가 느꼈으면 좋겠다는 아쉬움이 들었다"고 말했다.

길을 걷던 중 복권 판매점을 발견한 기안84는 가희에게 "복권 번호를 맞힐 수 있냐"고 물었다. 이에 가희가 숫자를 말하기 시작하자 기안84는 "당첨되면 내가 다 갖는다"며 회심의 미소를 지었다.