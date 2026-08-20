"다니엘 헤니처럼"…'13남매 K-장녀' 남보라, 아들 이름 최초 공개

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 남보라가 아들의 이름을 최초로 공개했다.

20일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 설레는 마음으로 출산을 기다리는 '콩알이 엄마' 남보라의 이야기가 공개됐다.

촬영 당시 출산 예정일 14일을 남겨두고 있던 남보라를 위해 13남매 남자 형제들이 한자리에 모였다. 13남매 창조주인 남보라의 어머니를 비롯해 남자 형제들이 모여, 어설프지만 서프라이즈로 출산 파티를 준비한 것.

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이날 13남매 가족들이 모인 만큼 수다 파티가 벌어지며 대가족의 비밀들이 속속들이 밝혀졌다. 첫 조카 '콩알이'를 기다리는 삼촌들은 든든함을 자랑했다.

대학 교수인 장남부터, 개발자, 치위생사 이모까지 "콩알이는 학원을 안 보내도 된다"라며 그동안 동생들을 키운 남보라는 수확하는 기쁨을 생각하기도. 그러면서 "1시간 씩만 콩알이 봐줘도 하루가 되고, 용돈을 1만원씩 줘도 13만 원이다"라고 덧붙여 눈길을 끌었다.

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그런 가운데, 남보라는 '콩알이'의 이름을 최초로 공개했다. "요즘은 외국 이름을 많이 한대"라던 그는 "이다니엘"이라고 밝혔다. 남보라는 "다니엘이 유명인이 많다. 배우 최다니엘, 가수 강다니엘, 다니엘 헤니도 있다"고 이야기했다.

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그러자 동생들은 "이름이 글로벌 하다"면서 "다니엘 건강하게 곧 만나자"고 인사했다.

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한편 남보라는 지난해 5월 동갑내기 비연예인 남성과 결혼했으며, 지난 6월 득남했다.

olzllovely@sportschosun.com