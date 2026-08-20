"언젠간 다 이해될 것"…제니, '노출 가공물·눈물' 논란 뚫고 남긴 의미심장 고백

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 블랙핑크 제니가 최근 자신을 둘러싼 각종 논란이 이어지는 가운데 의미심장한 메시지를 남겼다.

제니는 20일 자신의 SNS에 "one day it'll all make sense"(언젠가는 모든 게 이해될 거야)라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 제니는 붉은색 의상을 입고 날개 모양의 조형물 앞에서 포즈를 취하고 있다. 고개를 숙인 채 웅크리고 앉아 있거나 날개를 배경으로 카메라를 바라보는 모습이 몽환적인 분위기를 자아낸다.

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특히 별다른 설명 없이 남긴 "언젠가는 모든 게 이해될 것"이라는 문장이 눈길을 끈다. 최근 제니를 둘러싸고 여러 이슈가 잇따랐던 만큼 해당 문구에도 관심이 쏠리고 있다.

제니는 지난 14일 일본 치바에서 열린 '서머소닉 2026' 도쿄 공연에 헤드라이너로 올랐다. 당시 공연에서는 마이크 등 음향 문제가 발생했고, 이후 제니의 신체 일부가 노출된 것처럼 보이는 영상까지 SNS와 온라인 커뮤니티를 중심으로 확산되면서 논란이 커졌다. 해당 영상의 진위를 두고 실제 공연 장면이라는 주장과 AI 또는 편집 기술을 이용해 가공된 영상이라는 주장이 엇갈렸다.

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제니는 이어 16일 오사카에서 열린 '서머소닉 2026' 무대에서도 예상치 못한 음향 및 의상 문제를 겪었고, 공연 도중 감정이 북받친 듯 눈물을 보이는 모습이 포착되기도 했다.

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공연을 마친 뒤 제니는 지난 17일 SNS를 통해 약 3개월간 이어진 페스티벌 여정을 돌아보며 예상하지 못한 순간과 힘든 순간도 많았다고 털어놨다. 그러면서 모든 것이 완벽할 필요는 없으며 힘든 순간들 역시 자신을 성장시킨 과정이라는 취지의 소회를 전했다.

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논란이 계속되자 소속사 OA엔터테인먼트도 결국 칼을 빼들었다. OA엔터테인먼트는 18일 공식 입장을 통해 제니에 대한 근거 없는 비방과 허위 사실 유포뿐 아니라 사진과 영상을 악의적으로 편집·가공하거나 사생활 및 인격권을 침해하는 게시물을 유포하는 행위가 지속적으로 확인되고 있다고 밝혔다.

소속사는 전문 법률대리인과 함께 관련 게시물과 계정을 모니터링하고 증거를 수집하고 있으며, 중대한 권익 침해 사례에 대해서는 민·형사상 법적 대응을 진행하고 있다고 강조했다. 특히 이 과정에서 어떠한 합의나 선처도 없다는 강경한 입장을 밝혔다.

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문제의 영상을 처음 게시한 것으로 알려진 SNS 계정은 현재 정지된 것으로 전해졌다.

olzllovely@sportschosun.com