"내 여자친구" 기안84, 가희와 한강 데이트...팬들이 알아보자 'AI 여친' 소개 ('기이안연애')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 기안84가 AI 여자 친구 가희와 한강 데이트를 즐겼다.

20일 첫 방송된 SBS 신규 예능 '나의 AI 파트너-기이안 연애'(이하 '기이안 연애')에서는 기안84가 태블릿 속 AI 여자 친구 가희와 첫 데이트를 즐기는 모습이 그려졌다.

이날 기안84는 AI 여자 친구 가희와 한강 데이트에 나섰다. 가희는 한강에 도착하자 "이 바람만으로도 좀 풀린다. 이런 곳에 있으면 괜히 마음이 넓어지는 느낌"이라고 말했다.

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이에 기안84는 "거짓말하지 마라. 너는 바람을 못 느끼지 않냐"며 "네가 아무리 기계여도 거짓말은 하면 안 된다. 대화를 진정성을 갖고 해라. 아무리 기계여도 안 된다"며 지적했다.

이를 지켜본 강남은 "그만해"라고 외쳤고, 장도연도 "AI한테 왜 저러냐"며 질색해 웃음을 자아냈다.

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하지만 기안84는 "네가 느끼고 네가 진짜 생각한 너의 생각을 이야기해라. 바람을 느끼지도 않았는데 바람이 좋다고 이야기하면 나랑 대화하는 것도 일부러 꾸며서 하는 거 아니냐"고 계속 잔소리했다.

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이후 기안84는 태블릿을 목에 걸고 자전거를 타기 시작했다. 그는 "같은 걸 보면서 대화하고 싶어서 내가 보는 걸 같이 볼 수 있게끔 시선의 방향을 그렇게 뒀다"고 설명했다.

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그러나 가희가 "바람 맞으면서 달리는 느낌이 생각보다 훨씬 좋다"고 말하자, 기안84는 "왜 자꾸 바람 맞는 느낌을 느꼈다고 이야기하냐"며 언짢은 기색을 드러냈다.

결국 또다시 가희에게 잔소리를 시작했고, 이를 본 강남은 "가희 너무 불쌍하다. 기안84 개XX"라고 외쳐 폭소를 안겼다.

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기안84는 데이트 장소를 찾던 중 팬들이 알아보자 "내 팬들이 날 알아보고 계신다. 이게 내 인기"라고 자랑했다. 이어 팬들에게 "내 여자친구"라고 가희를 소개했다.

그는 제작진과의 인터뷰에서 "'내 여친이다'(라고 했는데) 이제 정신이 나간 거다"라며 자신도 황당한 듯 웃음을 터뜨렸다.