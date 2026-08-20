홍진경 딸 라엘, 스키장서 목숨 건 360도 회전..."짧은 인생 후회 없이 살았다"

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[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 홍진경의 딸 라엘 양이 일본 스키 캠프에서 죽음을 각오하고 360도 회전에 도전했던 아찔한 일화를 공개했다.

20일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에서는 "홍진경도 몰랐던 딸 라엘 스키 타다 죽을뻔한 사연 최초공개"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 라엘 양은 인생에서 가장 말도 안 되는 경험을 묻는 말에 올해 초 일본 스키 캠프에서 겪었던 일을 털어놨다.

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라엘 양은 "일본 애들이 내가 유소년 국가대표 출신이었다는 걸 알고 '너 설마 국가대표였는데 180도 못 돌리고 테일그랩 못 하고 그런 거 아니지?'라고 하더라"며 당시를 떠올렸다.

이어 "나는 주 종목이 스키 크로스여서 공중에서 하는 기술을 잘 못한다. 해본 적도 없다"라며 "근데 애들이 가자마자 기술해 보라고 하더라"고 말했다. 그러나 라엘 양의 스키는 레이싱 스키로, 일반적으로 뛰는 스키보다 훨씬 무겁고 돌리기도 어렵고 착지하는 것도 거의 불가능하다고. 그러나 라엘 양은 180도 회전과 테일그랩까지 성공했다. 그러자 친구들은 한술 더 떠 "360도 돌릴 수 있냐"라고 물었다. 360도 기술은 뒤로 시작해 뒤로 끝나는 기술로 되게 어렵다고.

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그러나 라엘 양은 "근데 내가 '못 한다'라고 말을 하기에는 너무 창피했다. 나도 모르게 '할 수 있다'라고 하자 애들이 해보라고 하더라"며 "결국 실패했다"라고 전했다.

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친구들의 반응은 라엘 양에게 큰 상처로 남았다. 그는 "내 인생 최악의 트라우마다. 한 명도 빠짐없이 '저 실력으로 어떻게 한국 대표하냐', '한국 스키가 이렇게 약했냐'고 하는데 내가 얼마나 스트레스를 받았겠냐"고 당시 심정을 전했다.

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라엘 양은 계속 유소년 국가대표를 한 건 아니고 초등학교 저학년 때 잠깐 했던 거라고. 하지만 자존심에 상처받은 라엘 양은 그날 야간, 다음 날 아침 열리자마자 계속 360도 연습을 했다.

그러나 360도 회전은 한 번도 성공 못 한 채로 애들이 모였고, 초조했던 당시를 떠올렸다. 그런데 이때 예상치 못한 상황까지 벌어졌다. 길을 잘못 들어 절벽처럼 떨어지는 상급자 점프 구간으로 갔던 것.

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그러나 라엘 양은 "'나는 죽어도 360도 착지하고 죽는다'라는 생각으로 뛰었다"라면서 "정신을 차리고 나니까 안 넘어져 있었다. 착지에 성공한 거다"라고 말했다.

라엘 양은 "일행뿐만 아니라 지나가는 사람들도 박수를 쳤다"라면서 "선생님이 '너희가 신고 있는 스키로는 조금만 연습하면 누구나 돌릴 수 있지만 (라엘이의)스키는 너희가 할 수 없는 거다. 나도 360도 돌리기 힘들다'라고 하셨다"라고 설명했다.

라엘 양은 "나 진짜 죽는 줄 알았다. '난 이대로 끝이구나'"라며 당시의 공포를 털어놨다. 이어 "뛰기 직전까지는 '그래, 내가 여기서 하고 죽는다'는 마음이었는데, 뛰고 나니까 '진짜 나는 죽었다'는 생각이 들었다"라며 "짧은 인생 후회 없이 살았다"라고 말해 엄마를 놀라게 했다.

라엘 양은 "그 순간이 기억도 안 난다. 아마 눈을 감고 뛰었을 거다"라면서 "성공 후 걔네 표정을 보자마자 모든 게 느껴졌다. '쟤 저걸 진짜 하네', '쟤 독하다' 이런 표정이었다"고 회상했다.

anjee85@sportschosun.com