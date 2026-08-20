김대호, 김지유와 핑크빛 기류에 속내 폭발…"일로 만났지만, 남녀 친구 없다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 김대호가 코미디언 김지유와의 핑크빛 분위기에 대한 속마음을 털어놨다.

20일 방송된 MBC 예능 프로그램 '구해줘! 홈즈'에서는 서울 도심 속 산을 품은 집을 찾아 임장에 나선 모습이 그려졌다. 이날 임장에는 '등산 러버' 김대호와 '산과는 거리 두기' 중인 코미디언 김지유, 김규원이 함께했다.

이날 김지유는 김대호에게 "데이트 몇 번 해보셨어요?"라고 물은 뒤 "제가 봤을 때 오빠는 끼가 필요하다. 이성을 홀리는 끼가 없다. 그냥 '나 김대호다' 이런 느낌"이라고 거침없는 팩트 폭격을 날렸다.

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그러자 김대호는 "말 나온 김에 정리하고 갑시다"라며 앞서 두 사람 사이에 불거졌던 핑크빛 분위기를 직접 언급했다.

김대호는 "지난번에 플러팅 이야기도 하다가 외국 남자 만나서 떠난다고 하더라"며 "순간적으로 사귀지도 않았지만 차인 느낌이었다. 난 그럼 놀아난 건가?"라고 서운함을 드러냈다.

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앞선 방송에서 김지유는 김대호를 향해 적극적으로 플러팅하는 상황극을 펼쳐 묘한 분위기를 형성한 바 있다. 이후 김지유가 콘텐츠 속 설정으로 '국제결혼' 소식을 전하면서 김대호가 예상치 못한 허탈함을 느꼈다는 것.

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스튜디오에서도 "그래서 오늘 영상에서 김대호가 삐쳐 있었나"라는 놀림이 이어졌다. 이에 김대호는 "아무리 일로 만난 사이라도 남녀 사이에 친구는 없다는 생각을 가지고 있다"고 자신의 연애관을 밝혔다.

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특히 김대호는 "둘 다 솔로다. 나 좋다는 사람이 싫지는 않다"고 덧붙여 김지유의 플러팅이 마냥 싫지만은 않았다는 속내를 내비쳤다.

이를 듣던 MC 김숙은 "그런데 지유 씨는 제사를 1년에 12번 할 수 있나"라며 김대호 집안의 제사 이야기를 꺼냈다. 그러자 김대호는 다급하게 "제사를 폐지했고, 김치는 사 먹는다"고 해명해 웃음을 안겼다.

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김지유의 직진은 여기서 끝나지 않았다. 그는 김대호에게 "그럼 제가 만약 대시하면 저를 만날 생각이 있어요?"라고 단도직입적으로 물었다.

하지만 앞서 호감을 내비쳤던 김대호는 정작 결정적인 질문이 나오자 급하게 말을 돌리며 답변을 피했다. 이에 김지유는 "노력을 안 하는 것 같다"고 버럭해 현장을 웃음바다로 만들었다.

olzllovely@sportschosun.com