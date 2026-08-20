강예원, '7번 눈 성형' 후 달라진 얼굴...결국 자동 입국 실패 "많이 다른가요?"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 강예원이 중국 출장길에 과거 사진이 담긴 여권 때문에 자동 입국 심사에서 난감한 일을 겪었다.

20일 유튜브 채널 '광예원'에는 "하루 매출 2000억의 전설? 중국 왕홍 1등을 만났다!"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속에는 강예원이 자신이 만든 화장품 중국 진출을 위해 중국 항저우로 출장을 가는 모습이 담겼다.

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"16년 만에 중국 땅을 밟는 거라 너무 설???라는 강예원이었지만, 입국 과정에서 예상치 못한 난관에 부딪혔다. 자동 입국 심사를 받던 중 여권 속 오래된 사진과 현재 얼굴이 일치하지 않는 것으로 판독된 것. 강예원은 "여권이 옛날 사진이라 자동 인식이 안 되더라"라면서 "어이가 없다. 사진도 다시 찍고 여권 다시 만들어야 될 것 같다"라고 했다. 이어 "옛날 얼굴이랑 지금 얼굴이랑 다르다고 생각하는 거다"라면서 "내 잘못이지 누굴 탓하냐"라고 해 웃음을 안겼다.

이어 강예원은 여권 속 자신의 사진을 공개하며 "많이 다르냐"라면서 "눈이 살짝 다르긴 하다"라며 현재 모습과의 차이를 스스로 인정해 폭소를 안겼다.

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알고 보니 이번이 처음 겪은 일도 아니었다. 강예원은 "저번에 일본 갔을 때도 자동 인식이 안 됐다. 근데 이번 중국에서도 안 돼서 너무 당황했다"라면서 "바로 구청 간다"라며 이후 여권을 재발급받은 사실을 밝혔다.

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한편 강예원은 최근 자신의 유튜브 채널에서 눈 성형 횟수를 묻는 말에 "눈은 여러 번 했다. 정확히 기억은 안 나는데 한 7번 정도 한 것 같다"고 솔직하게 답해 놀라움을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com