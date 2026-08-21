알고보니 코르티스 주훈, '상위 1% 명문' 하나고 포기하고 아이돌 데뷔

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 김대호가 서울 은평구의 명문 자율형 사립고 하나고등학교를 소개하던 중 그룹 코르티스 멤버 주훈의 남다른 학창 시절 이력이 공개됐다.

20일 방송된 MBC 예능 프로그램 '구해줘! 홈즈'에서는 서울 도심 속 산을 품은 집을 찾아 임장에 나선 모습이 그려졌다. 이날 임장에는 '등산 러버' 김대호와 '산과는 거리 두기' 중인 코미디언 김지유, 김규원이 함께했다.

이날 세 사람은 북한산 자락에 자리 잡은 은평구 진관동의 은평한옥마을을 찾았다. 전통 한옥의 정취와 북한산 풍경을 동시에 누릴 수 있는 주거 환경을 둘러보던 김대호는 인근의 대표적인 학교로 하나고등학교를 언급했다.

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김대호는 하나고에 대해 "자사고 중에서도 최상위 클래스다"라며 "졸업생이 200명이면 그중 40~50명 정도가 서울대에 진학한다. 5명 중에 1명꼴"이라고 설명해 출연진을 놀라게 했다.

이 과정에서 뜻밖의 아이돌 이야기도 등장했다. 김지유는 그룹 코르티스의 주훈을 언급하며 "주훈이 하나고 1차에 합격했다"고 말했다.

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이에 김대호는 "입학 전에 캐스팅돼 코르티스로 데뷔했다"고 덧붙이며 주훈이 연예계에 발을 들이게 된 과정을 전했다. 명문 자사고 진학을 준비할 만큼 학업에도 두각을 나타냈지만, 고교 입학을 앞두고 연예계에 캐스팅되면서 아이돌이라는 전혀 다른 길을 걷게 됐다는 이야기다.

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주훈이 속한 코르티스는 빅히트 뮤직이 방탄소년단(BTS), 투모로우바이투게더(TXT)에 이어 선보인 보이그룹이다. 주훈을 비롯해 마틴, 제임스, 성현, 건호 등 5명으로 구성됐다.

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특히 주훈은 데뷔 전부터 빼어난 학업 성취도와 다양한 이력으로 관심을 받은 멤버다. 이번 '구해줘! 홈즈'를 통해 하나고 입학 전형에 합격했던 사실까지 다시 언급되면서 그의 이색적인 데뷔 전 이력이 눈길을 끌었다.

olzllovely@sportschosun.com