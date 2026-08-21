이재용, 30대에 8년간 우울증 약 복용…"반미치광이처럼 살았다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이재용(63)이 오랜 시간 우울증을 겪으며 힘겨운 시간을 보냈다고 털어놨다.

20일 공개된 '요즘 뭐해' 유튜브 채널에는 '야인시대' 미와 이재용, 8년간 우울증을 견딘 이유… "연기가 나를 살렸다"'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 이재용은 과거 우울증을 진단받은 과정과 치료 당시의 이야기를 솔직하게 꺼냈다. 그는 "7~8년 이상 우울증 약을 먹었다"며 "좀 심각했다. 처음 병증을 진단받은 건 30대 초중반쯤이었던 것 같다"고 밝혔다. 당시 연극배우로 활동하던 시기였다고.

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특히 이재용은 생계를 위해 학생들을 가르치던 중 이들을 데리고 정신과 병원에서 사이코드라마를 진행했던 경험이 자신의 정신적 어려움과 맞물렸다고 회상했다.

그는 "사이코드라마를 해주면서 병원 안에 계시는 환자분들을 공부하고 싶다고 했다"며 폐쇄병동 등을 직접 둘러볼 기회를 얻었다고 말했다. 그러나 당시 목격한 광경은 예상보다 큰 충격으로 다가왔다.

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이재용은 당시를 떠올리며 "거기서 진짜 살아 있는 지옥을 봤던 것 같다"고 표현했다. 이어 환자들의 모습을 보며 인간으로서 존엄마저 박탈당한 듯한 느낌을 받았다면서 "그 사람들의 고통이 저한테 막 치고 들어왔다"고 털어놨다.

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그 충격은 분노로도 이어졌다. 이재용은 당시 사이코드라마를 함께했던 의사들과 회식 자리에서 환자들의 처우에 대한 감정이 폭발해 소란을 피우기도 했다고 회상했다.

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여기에 생활고까지 겹쳤다. 이재용은 "그 충격하고 제가 살고 있는 현실하고, 그때 가난한 연극배우로서 삶이 그렇게 녹록지도 않았다"며 여러 어려움이 한꺼번에 밀려왔다고 설명했다.

상태를 살핀 의료진은 이재용에게 입원 치료까지 권유했다고 한다. 이재용은 "우리가 대중에게 얼굴을 드러내야 하는 직업이니까 병원을 소개해줄 테니 입원하면서 술 같은 것을 일절 끊고 열흘만 약 먹고 밥 먹고 쉬라고 했다"고 당시 조언을 전했다.

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하지만 이재용은 공연 제작을 맡고 있었던 데다 가족의 생계까지 책임져야 했기에 이를 받아들이지 못했다고 밝혔다. 그는 "처자식은 벌어먹여 살려야 하고, 일은 해야 했다"고 당시를 회상했다.

치유되지 않은 마음의 문제에 음주까지 겹치며 힘든 시간이 이어졌다. 이재용은 현재는 술을 끊었다고 밝히면서 "너무 많이 먹었던 것 같다"고 말했다. 현재는 명상 등을 하며 생활하고 있다고도 덧붙였다.

긴 시간을 지나온 이재용은 당시 자신의 상태를 "지금 생각해도 반미치광이처럼 살았던 것 같다"고 표현했다. 그러면서 "많이 위태로웠고 위기의 순간도 많이 겪었다"고 돌아봐 안타까움을 자아냈다.

한편 이재용은 최근 종영한 '김부장'에서 이재용은 북한 첩보총국장 리응령 역으로 강렬한 빌런 연기로 존재감을 드러냈다.

olzllovely@sportschosun.com