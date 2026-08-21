주진모, ♥민혜연 스토커 퇴치 나섰다가 뜻밖의 굴욕…"운동선수죠?"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 주진모가 가정의학과 전문의 아내 민혜연과 결혼 전 그녀를 매일 찾아오던 스토커를 직접 막아섰던 일화를 공개했다.

최근 유튜브 채널 '의사 혜연'에서는 민혜연은 남편 주진모와 연애 초반 겪었던 아찔한 에피소드를 꺼냈다.

영상 속 민혜연은 "남편과(주진모와) 만난 지 한 2주밖에 안 됐을 때다"라면서 당시 주진모가 자신을 쫓아다니던 스토커를 퇴치해 준 일을 밝혔다.

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주진모 역시 당시 상황을 생생하게 떠올렸다. 그는 "데이트한 지 한 달 정도밖에 안 됐을 때인데 갑자기 연락이 와서 '오빠, 지금 데리러 올 수 있냐'고 하더라"며 말했다. 그는 "왜 그러냐 했더니 스토커가 있다고 하더라"라면서 "'기다려라'고 말하고 바로 달려갔다"라고 당시의 상황을 설명했다.

주진모는 "(민혜연을)엘리베이터에 먼저 태우고 엘리베이터 문을 사이에 두고 대치 상황이 됐다"라면서 "그 사람이 엘리베이터를 타려고 하길래 '내려라'고 했다"고 말했다.

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그런데 예상과 달리 스토커의 반응은 주진모를 당황하게 만들었다. 주진모는 "뭐라고 한 줄 아냐. '어?'라고 하길래 들켰나 했는데 '운동 선수 아니냐. 봤다. 축구 선수인가'라고 하더라"며 웃었다. 배우 주진모를 알아보지 못하고 운동선수로 착각한 것.

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민혜연은 "결국에는 오빠가 졌다. 오빠를 굴욕을 안겼다"라면서 비밀 연애는 지키고 주진모의 배우 명예에는 스크래치 났던 그날을 떠올리며 웃었다.

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한편, 서울대학교 의과대학 출신인 민혜연은 지난 2019년 배우 주진모와 결혼했다. 현재 유튜브 채널 '의사 혜연'을 운영하며 일상과 뷰티, 피부 관리 등 다양한 콘텐츠를 통해 팬들과 활발히 소통하고 있다.

anjee85@sportschosun.com