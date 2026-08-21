안선영, 명품 로고 플레이에 빠졌던 이유 "얄팍한 부 형성..티 나는 거로 과시"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 안선영이 과거 자신의 모습을 돌아보며 인간관계에서 멀리해야 할 사람들의 특징을 짚었다.

20일 유튜브 채널 '안선영의 이중생활'에는 '사기당하고 알게 된 나를 배신하지 않는 사람들의 특징 3가지ㅣ친구, 회사 인간관계가 힘들 때 꼭 보세요'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 안선영은 주변에 두지 말아야 할 사람들의 특징에 대해 이야기했다. 가장 먼저 과시가 심한 사람을 꼽은 그는 자신의 과거를 떠올렸다.

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안선영은 "내가 없이 살았을 때 티가 났던 이유가 명품관 갔을 때도 주눅드는 분위기 있지 않냐. 그때 아무것도 못 사고 내가 속하지 못하는 부류 같은 게 있었다"고 말했다.

그는 "내가 약간 얄팍한 부를 형성하니까 로고 플레이 브랜드를 엄청 샀다. 티 나는 것들. 그게 과시였다. '나 이제 이 정도는 넘어섰어'라는 거였다"고 털어놨다.

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그러면서 "인간관계에서도 학부형 만나도 자기 이름이 없을 때 유난히 남편 직업, 시댁 이야기, 본인 집 이야기 등 주변 이야기를 많이 하는 사람이 있다. 포장지나 로고 플레이를 많이 내세우는 사람은 본인이 자존감이 낮은 경우가 많더라"고 설명했다.

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안선영은 "그런 사람은 무시 안 했는데도 나중에 꼭 '너 나 무시해?'라고 어느 순간에 나온다"며 "나는 똑같이 대했지만, 자기 생각에 자기 로고가 화려한 날은 넘어가고 자기 로고가 작아 보이는 날은 '나 무시하는 거 아니야?'라고 본인의 기준으로 감정에 따라 많이 흔들린다"고 말했다.

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이어 "본인 자체가 아니라 과시나 주변 내세우는 걸 좋아하는 사람일수록 자기 본질이 없는 경우가 많다"고 덧붙였다.

또 안선영은 남의 돈을 쉽게 생각하는 사람, 초반에 과하게 애쓰는 사람도 멀리해야 할 사람의 특징으로 꼽으며 주의를 당부했다.