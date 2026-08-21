포커 대회 상금 200억대인데...김가연 "♥임요환 상금 몰라, 본 적 없어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 김가연이 포커 플레이어로 활동 중인 남편 임요환의 상금을 본 적이 없다고 밝혔다.

20일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 '최강동안 55세 김가연! 8살 연하 임요환 꼬신 방법 최초 공개(재산 600억)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이지혜는 포커 플레이어로 전향한 임요환에게 "해외 여러 경기에 출전하던데 잘하면 상금이 30억이더라"고 말했다. 이에 김가연은 "200억도 된다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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임요환은 "당연히 큰 상금 먹을 때는 그렇게 된다. 그런데 포커 대회에 나가기 위한 참가비가 존재한다. 참가비가 천차만별이다. 그래서 (상금 받는) 그날이 왔다고 해서 그게 순수익은 아니다. 그동안 참가비를 낸 게 있으니까"라고 설명했다.

김가연은 "나는 남편의 상금을 본 적이 없다. 내 품에 오는 건 오직 트로피다. 웬수 같은 트로피만 가득 쌓여있어서 그만 가져오라고 한다"고 토로했다.

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임요환은 상금은 어디에 사용하냐는 질문에 "계속 뱅크롤로 쓰고 있다"고 답했다.

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가장 큰 상금을 묻자 김가연은 "이건 내가 모르니까 지켜줘야 된다. 나한테도 이야기한 적 없다"며 "알고 싶지 않다. 뭐라고 계속 간섭할 것 같다"고 말했다.

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그러자 임요환은 "아직 (상금이) 그렇게 크지는 않다"며 "30억 정도의 상금을 혹시라도 타는 날이 오면 알고 싶지 않아도 알게 될 거다. 나한테 관여하고 싶지 않아도 관여하게 될 거다"라고 말해 웃음을 자아냈다.