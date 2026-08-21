'폐암 투병' 이혜영, 상처 고백 "사람들 입방아에 다시 오를 필요 있나.."

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이혜영이 과거 악플에 상처받았던 시절을 떠올렸다.

20일 유튜브 채널 '혜영이는 못 말려'에는 '입을 게 없어? 기본 흰 티셔츠로 말아주는 9가지 룩'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이혜영은 기본 흰 티셔츠에 다양한 의상과 소품을 매치하며 상황별 스타일링을 선보였다. 연예계 대표 패셔니스타답게 뛰어난 패션 센스로 다양한 스타일을 완성해 눈길을 끌었다.

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이혜영은 "'저런 게 다 있으니까 저렇게 입을 수 있겠지'라고 생각할 수도 있고, '나는 저런 거 살 수 있는 능력이 아직 안 되는데 저건 그냥 이혜영의 이야기'라고 생각할 수도 있다"고 말했다.

그는 "내 생각에 옷이라는 건 자기 자신을 표현하는 하나의 도구이기 때문에 자신을 표현할 줄 알려면 많이 알아야 한다. 많이 알려면 많이 입어봐야 한다. 인터넷이나 구제샵, 스트리트 패션 파는 곳에서 사서 입고 다녀봐야 한다"고 조언했다.

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이어 "나도 한순간에 이뤄진 게 아니다. 한순간에 모든 걸 할 수 있다고 생각하지 말고 내가 보여드린 것 중에 비슷한 게 있으면 한번 다양하게 입어보고 같이 공부할 수 있는 시간이 되면 좋겠다. 다 사면 안 된다"고 강조했다.

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이혜영은 최근 자신의 영상에 달린 댓글을 꼼꼼히 살펴보고 있다고 밝혔다. 그러면서 "사실 열심히 댓글 보고 있는데 좋은 말을 너무 많이 써주셔서 많이 놀랐다"고 털어놨다.

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그는 "어렸을 때 활동할 때는 댓글에 시달리면서 산 세대였다. 그래서 굉장히 마음도 많이 다쳤다"며 "그래서 이 세상 밖으로 다시 나와서 사람들 입방아에 오르내리는 걸 다시 할 필요가 있을까 생각할 정도로 되게 마음이 그랬다"며 악플로 인해 활동에 대한 고민까지 했던 시절을 떠올렸다.

이어 "그런데 댓글을 읽어보고 많이 놀랐다. 요즘 사람들은 많이 응원해 주고, 좋은 말을 많이 써주는구나 싶었다"며 감동한 모습을 보였다.

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한편 이혜영은 2004년 가수 이상민과 결혼했으나 이듬해 이혼했다. 이후 2011년 금융업계 종사자와 재혼했으며, 의붓딸을 두고 있다. 2021년에는 폐암 진단을 받고 폐 일부를 절제하는 수술을 받기도 했다.